Китай высказал свою позицию по украинской проблеме

Политика
1 марта 2022

За последнее время ситуация на востоке Украины претерпела резкие изменения, вызвав серьезную озабоченность международного сообщества. Украинская проблема имеет сложный исторический контекст, и нынешняя ситуация является результатом взаимодействия множества нетривиальных факторов.

В пятницу председатель КНР Си Цзиньпин говорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обменялись мнениями о ситуации на Украине.

Китайский лидер дал ясно понять, что китайская сторона поддерживает российскую в урегулировании проблемы путем переговоров с украинской стороной.

Твердая позиция Китая по украинской проблеме

Во время телефонного разговора, состоявшегося в пятницу, Си Цзиньпин сообщил Владимиру Путину, что Китай определяет свою позицию по украинскому вопросу исходя из своих собственных оценок.

Си Цзиньпин отметил, что Китай уже давно придерживается фундаментальной позиции уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения целей и принципов Устава ООН.

Недавно Китай снова повторил свой призыв ко всем сторонам, вовлеченным в украинский кризис, проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации напряженности и противостоять действиям, раздувающим войну.

Как отметила представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин (Hua Chunying), в отношении насущных региональных проблем Китай всегда привержен содействию делу мира и переговорам, играя конструктивную роль в поиске мирного разрешения таких вопросов.

Отказ от мировоззрения времен холодной войны

«Необходимо отвергнуть менталитет времен холодной войны, серьезно воспринимать опасения всех стран относительно своей безопасности и прислушиваться к ним, а также добиться создания сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности путем переговоров», — заявил Си Цзиньпин в пятницу.

Он добавил, что Китай готов сотрудничать с другими членами международного сообщества в целях содействия общей, всеобъемлющей, коллективной и устойчивой безопасности и решительно защищать международную систему, основанную на принципах ООН, и международный порядок, опирающийся на международное право.

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 16 февраля Си Цзиньпин подчеркнул, что соответствующие стороны должны придерживаться общей направленности политического урегулирования, в полной мере использовать многосторонние платформы и стремиться к всеобъемлющему разрешению украинского вопроса путем диалога и консультаций. Во время разговора с Си Цзиньпином президент Путин выразил готовность России вести переговоры с Украиной на высоком уровне. Позднее Кремль также сообщил, что Москва готова направить делегацию в Минск для переговоров с Украиной.

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