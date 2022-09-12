Китайский город Яньтай приглашает российских журналистов отпраздновать Праздник середины осени

Город Яньтай, окруженный горами и морями, расположен на востоке Шаньдунского полуострова, выступающего в Бохайский залив и Желтое море. Здесь четыре времени года и прекрасные пейзажи. Это знаменитый курорт как для китайских, так и для иностранных туристов. По случаю Праздника середины осени, чтобы дать иностранным журналистам полное и глубокое представление о городе Яньтай, с 7 по 8 сентября Информационное управление муниципального правительства Яньтая специально пригласило журналистов первого канала российского телевидения и российского информационного агентства ТАСС в Янтай посетить некоторые филиалы и подразделения, а также приготовить лунные пряники юэбины во время Праздника середины осени.

28 декабря прошлого года был официально опубликован план развития нового района Яньтай Хуан Бохай. В Яньтае появился новый район провинциального уровня. Цель его развития состоит в создании стратегического центра высокого уровня для освоения Северо-Восточной Азии, демонстрационного района сильной морской провинции и национальной базы производства высокотехнологичного оборудования. В новом районе на берегу Желтого моря и Бохайского залива российские журналисты посетили представительство биофармацевтической компании Rongchang. После более чем десяти лет развития биофармацевтическая компания Rongchang сформировала комплекс систематической разработки лекарственных средств и обладает мощным и устойчивым потенциалом для выпуска новых лекарственных средств. В настоящее время в Яньтае насчитывается 3400 предприятий в области биологической медицины, в том числе 55 предприятий с доходом от продаж более 100 миллионов юаней, а 6 предприятий вошли в сотню ведущих отечественных фармацевтических компаний.

Яньтай также выдвинул новую цель, заключающуюся в создании национальной зоны по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности. В Хайяне ядерное отопление является первым в Китае, город стал первым в стране городом с нулевыми углеродными выбросами, а цены на отопление для жителей снижены на 1 юань за квадратный метр. Журналисты иностранных СМИ приехали сюда, чтобы узнать о проекте ядерного отопления. Также иностранные журналисты зашли в магазин лапши «Китайского доброго человека» Цзян Чанглюна послушать его рассказ о том, как он раздает бесплатные завтраки работникам санитарно-гигиенических служб, чтобы у них был теплый завтрак холодным зимним утром.