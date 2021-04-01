Клиенты Делобанка могут принимать оплату по одному счету от нескольких покупателей

Предпринимателям, которые продают товар одного ассортимента, больше не нужно тратить время и создавать однотипные счета для разных покупателей

Делобанк реализовал новую опцию – мультисчет, и предоставил ритейлерам возможность выставления счет-ссылки, по которой покупатели могут самостоятельно выбрать и оплатить нужный товар или услугу. При этом количество товаров и услуг по одному счету не ограничено, оплату можно принимать от нескольких покупателей, не создавая счет для каждого.

Мультисчет реализован в рамках сервиса «Выставления счетов», позволяющего предпринимателям принимать оплату от покупателей за товары и услуги в сети Интернет. В рамках сервиса предприниматель создает счет на оплату и отправляет ссылку покупателю любым удобным способом (на e-mail/в социальные сети), а покупатель, в свою очередь, перейдя по ссылке, оплачивает счет, выбрав для себя наиболее комфортный способ оплаты: картой или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Все платежи соответствуют законодательству – чеки отправляются покупателям, а данные по покупкам в ФНС (в соответствии с 54 ФЗ).

Для оффлайн торговых точек счет-ссылку можно распечатать в виде QR-кода: в Личном кабинете, после создания счета, клиент выбирает необходимый счет и функцию «Показать QR-код», затем его печатает и размещает в торговой точке для оплаты. При сканировании QR-кода покупатель сможет выбрать удобный способ оплаты по карте или через СБП – терминал или касса в данном случае не потребуется. При оплате по QR-коду комиссия от 0,4%, а зачисление на счет предпринимателя происходит моментально.

При необходимости продажи можно контролировать, ориентируясь на остатки товаров или доступных услуг и поставить ограничения по количеству возможных оплат в мультисчете.

«Мультисчет экономит время и будет удобен компаниям, у которых идут продажи товаров одного ассортимента или услуг. Теперь не нужно создавать для каждого клиента свой отдельный счет, достаточно отправить всего одну ссылку», – говорит Ирина Кузьмина, директор Делобанка.