Клиенты Тинькофф в 2023 году получили на 28% кэшбэка больше

Клиенты российских банков в прошлом году получили примерно 200 млрд руб. кэшбэка в рублевом эквиваленте, учитывая выплаченные в виде бонусов суммы. Эксперты полагают, что расширение партнерских сетей и прирост количества владельцев карт способствовало увеличению объемов отчислений и трат кэшбэка, сообщают «Ведомости».

Популярностью по-прежнему пользовались такие сегменты, как техника, транспорт и такси, путешествия, аптеки. Аналитики говорят, что покупки в супермаркетах и на АЗС, а также обувь, одежда, товары для ремонта и дома, автоуслуги стали были самыми распространенными в категории получения клиентами кэшбэка за повседневные покупки. Возврат за оплату услуг ЖКЗ эксперты отмечают в качестве временных акций, которые проводил ряд банков.

Тинькофф стал лидером среди российских банков по выплате кэшбэка клиентам. В сравнении с 2022 годом, прирост выплаченных в виде кэшбэка сумм составил 28%.

В общей сложности банком возвращено клиентам 83 млрд руб. кэшбэка. При этом 1 млрд руб. пришелся оплату покупок через специальную программу Tinkoff Pay.