Группа «Уралхим» заняла престижные места в рэнкингеагентства RAEX, которое представило результаты нового исследования в области устойчивого развития и управления кадрами. Агентство исследовало деятельность и HR-практики160 российских компаний и определило 10 лидеров по качеству развития персонала. Среди топ-10 компаний ПАО «Уралкалий» заняло 7 место, АО «ОХК «Уралхим» — 10 место.

Рейтинговое агентство RAEX оценивало компании по ряду ключевых показателей, включая наличие программ по охране труда, правам человека, привлечению и удержанию персонала, а также по созданию инклюзивной рабочей среды. Важное внимание уделялось разнообразию персонала и льготамсотрудникам сверх законодательства. В исследованииучитывались данные по уровню травматизма, текучести кадров и предоставляемым соцпакетам.

Анна Арифулина, заместитель генерального директора — директор по персоналу АО «ОХК «Уралхим»:

Главный «капитал» любого успешного бизнеса — это сотрудники. Их профессионализм, вовлеченность в задачи и слаженная работа — это половина успеха. Для руководства Группы важно поддерживать высокий уровень компетенций и инновационных способностей своих команд. Мы планируем продолжать инвестировать в развитие данного направления.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

Достижение целей и реализация бизнес-стратегии компании всецело основаны на людях, которые в ней работают. И наша цель — предоставлять сотрудникам лучшие условия для работы, развития и отдыха, достойно поощрять их за эффективную работу. И мы это делаем. Для «Уралкалия» войти в ТОП-10 — особенно значимо. Это говорит о том, что работа с персоналом в нашей компании развивается в правильном направлении.