Когда стоит обратиться к экспертам по клинингу и какие в этом преимущества?

Мягкая мебель чаще остальных предметов интерьера подвергается интенсивным загрязнениям. От случайно появившихся пятен страдают обивки диванов, кресел и подушек. При этом попытка самостоятельно удалить след часто заканчивается не очисткой, а появлением разводов и полной деформацией структуры изделия.

Причины заказать услугу

Чистка своими руками опасна по ряду причин:

Деликатные и натуральные ткани легко теряют цвет при взаимодействии с большим количеством воды и чистящими средствами;

Неправильно подобранная бытовая химия оставляет разводы на поверхности;

При интенсивной работе с помощью рук или инструментов очистки (щёток, тряпок) можно оставить следы потёртостей на очищаемой области.

Кроме того, при самостоятельном удалении пятна использование слишком большого количества воды приводит к недостаточной просушке изделия. Остаточная влага нередко становится причиной образования плесени и неприятных запахов.

Плюсы очистки профессиональными клинерами

Мастера клининга обладают квалифицированными знаниями и большим опытом работы, что помогает им легко определять тип ткани, природу появления загрязнений и способ воздействия на пятна для наиболее эффективного очищения. При этом мебель не нужно вывозить, специалисты сами приезжают в нужную точку и проводят все действия на месте. Эксперты по клинингу задействуют специализированное оборудование из Европы, что помогает возвращать мебели обновлённый внешний вид. Профессионалы применяют в очистке только одобренные средства очистки, не оказывающих вреда человеку и окружающей среде. Кроме того, мебель будет полностью высушена после завершения всего процесса.

Заказать химчистку мебели в Москве или генеральную уборку можно в компании «Химдиван». Сотрудники быстро и качественно осуществляют любые действия по очистке, используя сухой и влажный метод удаления грязи. При этом оформление услуги по карману любому клиенту!