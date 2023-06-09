Количество запросов на проведение реставрационных работ в Санкт-Петербурге увеличилось в 2023 году

Оператор электронных торгов «Росэлторг» изучил закупки по работам с объектами культурного значения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Помимо Северной и второй столицы Санкт-Петербург, отмечающий в этом году 320-летний юбилей, также получил в народе негласное звание столицы культурной. Сохранение культурной среды, развитие города в том числе как популярного туристического маршрута входит в одну из основных задач развития региона.

1 мая 2023 года в Санкт-Петербурге открылся летний туристический сезон. На майские праздники Северную столицу посетило более 700 тысяч туристов, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Город активно работает над развитием туризма, в том числе за последний год было запущено 26 новых туристических маршрутов, многие из которых направлены именно на знакомство с памятниками архитектуры.

Санкт-Петербург — город России с наибольшим количеством объектов, имеющих звание культурного наследия федерального или регионального значения: всего 10 087 памятников. Работы с объектами культурного наследия особняком стоят в системе электронных закупок — это отдельное направление деятельности, поиском подрядчиков для которого, как правило, занимаются государственные учреждения в рамках Федерального закона №44-ФЗ. Чаще всего процедуру по их отбору проводят в формате открытого конкурса, где претендент на подписание контракта должен обосновать наличие необходимого уровня квалификации для работы с культурными объектами.

По данным аналитического центра «Росэлторг», полученным при анализе Единой информационной системы в сфере закупок, спрос на работы с объектами культурного наследия вырос в период с января по май 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году на 7%: тогда по состоянию на май было объявлено 59 процедур, а в 2023 — 63 процедуры. Всего в 2022 году было объявлено 167 процедур.

Таким образом подрядчика для реставрации в прошлом году нашли Петропавловская крепость, Англиканская Церковь Иисуса Христа, Аничков дворец и Кабинет Его Императорского Величества.

Реставрация гранитного фасада Петропавловской крепости стала одной из самых масштабных процедур прошлого года — подрядчика для её проведения нашли на площадке «Росэлторг». Завершение исполнения контракта запланировано на конец 2024 года.

В 2023 году на момент исследования к реконструкции и реставрационным работам готовились Дом М.Н. Полежаева, Храм римско-католический Святого Сердца Господа Иисуса, Особняк Штифтера, Императорское Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт).

Отдельный вид закупок проводится по поиску подрядчика для разработки инженерно-технической проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия. В 2023 году спрос на разработку документации среди госзаказчиков остался на том же уровне, что и год назад. Не изменилось и количество опубликованных процедур с января по май — и в 2022, и в 2023 гг. оно составило 57 процедур, всего в 2022 году было осуществлено 169 закупок по данной категории.

В прошлом году документация для проведения капитального ремонта разрабатывалась для Городского начального училища им. Императора Александра II с территорией Греческого сада, здания Библиотеки Академии наук, а также разрабатывалась документация по сохранению Таврического сада с прудом, Доходного дома Е. А. Адама, Дома Корсакова А.И. (Купеческий клуб).

В этом году капитальный ремонт предстоит Воронцовскому дворцу, зданию Дирекции императорских театров, Императорскому Царскосельскому Лицею, Церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей, где похоронен Александр Суворов, Дворцу Юсуповых, Реальному училищу и др.

Электронная площадка «Росэлторг» (АО «Единая электронная торговая площадка») – крупнейший в России федеральный оператор электронных торгов для государственных заказчиков, а также госкомпаний и коммерческих предприятий. Клиентами площадки являются свыше 420 тыс. заказчиков и более 680 тыс. участников торгов, объем торгов на площадке превысил 38 трлн рублей. Ежемесячно сайт компании посещает более 1,5 млн пользователей со всей России. Удостоверяющий центр «Росэлторг» имеет статус доверенного лица ФНС России и выдаёт подписи для генеральных директоров и индивидуальных предпринимателей.