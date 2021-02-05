Комментарии Генерального директора АО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СТАНДАРТ» Дмитрия Гришечкина о перспективе долгового кризиса в развивающихся странах

Трудности с платежеспособностью у развивающихся стран – дело не новое. Но, хотя правительствам и удается справляться с гуманитарным и экономическим шоком, связанным с пандемией коронавируса, некоторые бедные страны столкнулись с повышенным риском дефолта по своим долгам. Более 100 государств обратились за помощью в Международный валютный фонд, в результате были приняты совместные усилия для ослабления давления.

По моему мнению основная проблема заключается в том, что валютный долг стран с развивающейся экономикой превысил 8,4 триллиона долл. США. В этом году потребуется рефинансировать не менее 620 млрд долл. США, поскольку многие из этих стран наиболее серьезно пострадали от пандемии. В связи с этим у меня возникают сомнения, продолжится ли выплата внешнего долга, с учетом ослабления местных валют, снижения государственных доходов, сокращения золотовалютных резервов и спада в мировой экономике.

Некоторые страны – в их числе Аргентина, Ливан и Венесуэла – испытывали трудности задолго до того, как инвесторы, напуганные Covid-19, перестали вкладываться в рисковые активы, вирус и локдауны. Количество заемщиков на пострадавших территориях резко сократилось с момента кульминации кризиса ликвидности, который наступил ранее в 2020 году. Но осенью 2020 года не менее семи стран, в том числе Ангола, Шри-Ланка и Замбия, все еще котировали евродолларовые облигации с доходом, более чем на 10 процентных пунктов превышающим доходность гособлигаций США. В середине октября Замбия пропустила уплату процентов по задолженности. В беде оказались и страны с низким доходом, и страны, экономика которых основана на туризме и денежных переводах.

Как всем известно, лидеры Группы 20-ти развитых стран в рамках оказания помощи поддержали временный отказ от истребования платежей по задолженностям у некоторых наиболее бедных стран – по большей части африканских. Эту добровольную инициативу возглавил Институт международных финансов. В рамках этой инициативы Парижский клуб заключил не менее 30 двусторонних соглашений, а Китай достиг ряд договоренностей с некоторыми из стран-должников. Параллельно МВФ простил долги не менее чем 29 странам.

Мое видение ситуации такое: инициатива, поддержанная «большой двадцаткой», предусматривает для бедных стран возможность поставить на паузу платежи по некоторым внешним задолженностям, по крайней мере до середины 2021 г. Эта передышка даст странам возможность направить средства на здравоохранение и поддержку экономики, не рискуя пропустить платеж. Еще одним шагом на мой взгляд может стать программа помощи некоторым правительствам в реструктуризации долговой нагрузки, как только будет получено достаточно информации. Частично эта идея основана на плане Брейди конца 1980-х гг., который был объявлен в 1989 г., когда страны Латинской Америки, Восточной Европы и Африки с большим трудом выплачивали свои долги.

Однако я могу с уверенностью заявить, что если не будут сделаны существенные изменения, то план Брейди не сработает. Ведь основное различие заключается в том, что этот план предусматривал преобразование займов, выданных коммерческими банками, многие из которых на тот момент уже были несостоятельными, в обеспеченные облигации. Это было сделано для того, чтобы ослабить давление на американском фондовом рынке и стимулировать рост экономики развивающихся стран. Сегодня развивающиеся страны имеют задолженность перед самыми разнообразными кредиторами, соответственно, мнения о том, как должен выглядеть план действий, различны.

Убедить частных инвесторов, особенно работающих на рынках развивающихся стран, принять удар на себя и отсрочить платежи по долгам – задача непростая. Также непонятно, смогут ли инвесторы в силу своих фидуциарных обязательств перед клиентами смягчить требования, даже если захотят.

Некоторые владельцы облигаций говорят, что они могли бы рассмотреть возможность внесения изменений в условия договоров или отсрочки платежей на индивидуальной основе. Многие с недоверием относятся к планам, которые «стригут под одну гребенку» группу стран. Частные кредиторы, под управлением которых находятся активы на сумму свыше 9 триллионов долл. США, создали рабочую группу для обсуждения возможности частичного списания задолженности африканских стран, предупреждая о рисках бездействия. Они говорят, что односторонняя приостановка платежей может привести к исключению стран из рынка долговых инструментов, что вызовет дальнейшее ухудшение ситуации для заемщиков. И я полностью с ними согласен.

Автор статьи: Дмитрий Гришечкин, Генеральный директор АО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «СТАНДАРТ»