Коммуникационное агентство Blackline PR&Digital показало новый стиль после ребрендинга

Коммуникационное агентство полного цикла Blackline PR&Digital провело ребрендинг, зарегистрировав новое название и логотип, а также пересмотрев организацию работы и стратегию деятельности в новых реалиях рынка.

C 2014 г. компания существовала под названием Redline PR, но июнь 2020 г. ознаменовался созданием управляющими директорами и партнерами Марией Гусаковой и Анной Семидоцкой агентства под новым именем Blackline PR&Digital.

Основное отличие Blackline PR&Digital – это расширенный диапазон услуг для решения всего спектра маркетинговых задач клиентов. Сегодня в агентстве есть отдел дизайна и event’а с вдохновляющей профессиональной командой, которая работает в тесной связке со специалистами отделов PR и SMM, что делает перечень услуг для клиентов практически безграничным.

Агентство представило свои новые сайт и социальные сети. Их дизайн отражает характеристики самой компании: современные, лаконичные, динамичные, готовые к экспериментам. Сайт и профили в социальных сетях оформлены в единой стилистике: доминирующие цвета – черный и белый – дополнены неоновыми оттенками, создающими влекущую атмосферу таинственности и диско-куража. Это довольно точно отражает стиль работы команды: вся «кухня» проекта остается за красивыми историями в соцсетях и публикациями в СМИ, а на выходе заказчик получает чистый праздник – перевыполненные KPI, продуманные, яркие, нестандартные решения поставленных задач.

«Blackline PR&Digital – это эклектичный микс из специалистов в сферах PR, медиа и digital-коммуникаций, которые помогают нашим клиентам говорить с аудиторией правильными сообщениями, в правильное время и в правильном месте», — отмечает Мария Гусакова, управляющий партнер агентства.

В черно-белом цвете выполнен и новый логотип Blackline PR&Digital, над смыслом которого хочется поломать голову. Однако управляющие партнеры утверждают, что никаких скрытых смыслов в начертании логотипа нет – новое имя призвано отражать стиль и четкость, а не «черные» технологии. Сами себя в агентстве в шутку называют пиратами, ссылаясь на черно-белую палитру бренда.

«В 2020 году мы открыли новую страницу нашей истории с новым именем, новым логотипом и новым сайтом, при этом сохранив сильную команду, 7-летнюю экспертизу и традиции ведения бизнеса. Наши ключевые отличия – индивидуальные контрактные условия для каждого клиента, прозрачная отчетность и искренние отношения», — говорит Анна Семидоцкая, управляющий партнер агентства.

Агентство Blackline PR&Digital обладает обширным опытом в сфере маркетинговых коммуникаций и организации мероприятий и успешно работает с крупными корпоративными клиентами, привнося в проекты креатив и современные технологии.

В числе клиентов The North Face, Greenworks, HeadWay, Teana laboratories, JYSK, Decathlon, re:Store, Webtransfer, LEGO, Mankiewicz, МосТакси, ГБУ «Московский дом национальностей», Максхаус, Моспроект, МосГорПарк, Фонд поддержки детей, Swiss Pharm, RM-Capital, Bing Han, Tesla Place, Zeiss Vision Center, Tom Tailor, FAMILIA, Uchi.ru, Kid Rocks, Мореон, DEVAR и другие.

На счету Blackline PR&Digital более 80 успешно реализованных проектов, более 45 клиентов, которые рекомендуют агентство своим знакомым и коллегам. Среди клиентов многие обслуживаются по долгосрочным контрактам. В текущем году агентству удалось успешно перестроиться под новые форматы работы, перенести большую часть проектов клиентов в онлайн-формат, таким образом сохранив темпы и объемы работ и выполнив намеченные в начале года KPI, а также привлечь новые интересные проекты.

Сайт Blackline PR&Digital

https://blackline-pr.ru

Соц. сети:

https://www.instagram.com/blacklinepr

https://vk.com/blacklinepr