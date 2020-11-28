Компании «Хирана +» предоставлен статус резидента особой экономической зоны «Технополис «Москва»

Уже два года в московском районе Печатники осуществляет производственную деятельность компания «Хирана +», которая, в частности, занимается выпуском аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ее доля на отечественном рынке аппаратов ИВЛ составляет 10%, а на рынке наркозно-дыхательных аппаратов — 7%. Как сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, компании «Хирана +» осенью предоставили статус резидента ОЭЗ «Технополис «Москва». Таким образом, она сможет рассчитывать на льготы от города в рамках своей производственной деятельности.

По словам чиновника, в планы «Хирана +» входит создание на территории ОЭЗ современного производства медицинского оборудования. В реализацию проекта компания уже вложила 26000000 рублей, а до 2022 года направит на эти цели еще 40000000 рублей. Благодаря этому, в обозримом будущем предприятие сможет ежегодно выпускать до 288 аппаратов искусственной вентиляции легких и 192 наркозно-дыхательных аппарата. С этой целью уже в будущем году количество сотрудников на предприятии увеличится до 37 (с 23).