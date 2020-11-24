Компания «Амадей Принт» поддержала участников мероприятия Кросс нации

19 сентября в городе-герое Севастополе состоялось яркое спортивное мероприятие «Кросс нации». Участниками легкоатлетического пробега-2020 стали жители и гости города разных возрастов и разной физической подготовки. Событие, которое стало традиционным и состоится уже в седьмой раз, приурочено к 75-летию Победы.

Председатель Олимпийского совета города Севастополя, заслуженный работник физической культуры РФ Владимир Весёлкин выразил благодарность всем участникам и поздравил с этим спортивным праздником.

Компания «Амадей Принт» поддержала это замечательное мероприятие активным участием – мастерами компании были изготовлены футболки и бейсболки для участников пробега. В качественных изделиях нежно-зеленого цвета спортсмены и судьи чувствовали себя очень комфортно. Как известно, этот цвет символизирует жизнь и обновление, что в полной мере созвучно слогану, зафиксированному на бейсболках с помощью современной технологии нанесения изображений –– «Спорт –– норма жизни». Футболки украшены названием мероприятия, именем города, в котором оно проходило и годом проведения.

Компания «Амадей Принт» производит и поставляет текстильные изделия высокого качества, которые могут использоваться для самых разных целей, в том числе рекламных. На любое изделие может быть нанесено изображение любого формата по эскизу, предложенному заказчиком, или созданному дизайнером компании «Амадей Принт». Здесь можно заказать бейсболки, футболки, рубашки, толстовки и многое другое.

Благодаря наличию масштабного производства и собственному штату квалифицированных сотрудников, компания осуществляет пошив любого количества изделий в быстрые сроки по выгодной цене.

Официальный сайт компании: https://www.amadey-print.ru