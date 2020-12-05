Компания Eastman озвучивает свои обязательства на период до 2030 года

Американская компания Eastman ( NYSE: EMN) одновременно с публикацией отчета об устойчивом развитии за 2020 год объявила о масштабных обязательствах в этой сфере на период до 2030 года. В отчете подчеркивается приверженность компании принципам устойчивого развития на основе инноваций и устанавливаются цели, реализация которых ведет к решению трех сложных проблем: изменение климата, кризис пластиковых отходов и социальное неравенство ― которые в долгосрочной перспективе могут оказать разрушительное воздействие на быстро растущее население нашей планеты.

«Технологические, системные и материальные инновации позволяют нам вырабатывать решения, помогающие преодолевать климатические и пластиковые кризисы, одновременно выводя на рынок продукцию для удовлетворения потребностей постоянно растущего населения, ― заявил председатель правления и генеральный директор компании Eastman Марк Коста (Mark Costa). ― Мы рассматриваем это как внедрение инноваций в рамках реализации подхода, предполагающего создание более эффективного цикла (A Better Circle)».

Компания Eastman, являющаяся новатором в области производства материалов, имеет уникальные возможности для того, чтобы внести вклад в преодоление глобальных кризисов и содействовать разработке универсальных решений. В рамках реализации подхода «A Better Circle» компания намерена решать следующие задачи:

Замедление изменения климата

Компания Eastman взяла на себя обязательства по непрерывному совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности. Компания Eastman поддерживает Парижское соглашение и в соответствии с этим документом обязуется достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Обязательства на период до 2030 года

Сокращение объема абсолютных выбросов парниковых газов сфер охвата 1 и 2 на одну треть к 2030 году для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Внедрение инноваций для создания продуктов, обеспечивающих экономию энергии и сокращение выбросов парниковых газов в рамках производственно-сбытовых цепей и на потребительском уровне.

Продвижение экономики замкнутого цикла

Компания Eastman вносит вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Для компании Eastman это означает не допускать попадания пластиковых отходов на свалки и в окружающую среду путем внедрения инноваций в области переработки, позволяющих превращать отходы в материалы, сокращая тем самым использование ископаемых видов сырья.

Обязательства на период до 2030 года

Eжегодная переработка более 227 тысяч тонн пластиковых отходов с применением технологий молекулярной переработки с выходом на объемы более 113 тысяч тонн в год к 2025 году.

Ускорение модернизации системы переработки отходов с дальнейшим расширением возможностей по переработке более сложных продуктов и участием в программах и совместных проектах, направленных на увеличение объемов сбора пластиковых отходов.

Забота об обществе

Успех бизнеса компании Eastman обеспечивают ее сотрудники. Работая над тем, чтобы состав сотрудников отражал многообразие населения мира, и согласовывая отношения с внешними партнерами и поддержку с ключевыми направлениями своей социальной политики, компания Eastman будет способствовать созданию более равноправного общества.

Обязательства на период до 2030 года

Достижение гендерного паритета в соответствии с обязательствами, взятыми компанией в рамках инициативы по обеспечению гендерного паритета Paradigm for Parity®.

Выход на позицию лидера отрасли в сфере обеспечения расового равноправия.

Продвижение инновационных продуктов, способствующих удовлетворению самых насущных потребностей общества, с обеспечением безопасности продукции и информационной прозрачности.

В рамках выполнения обязательств на период до 2030 года компания Eastman опубликовала отчет по устойчивому развитию за 2020 год. Отчет включает прозрачный обзор прогресса, достигнутого компанией в реализации своих целей на 2020 год, и план действий по осуществлению ее программы развития на период до 2030 года.

«Наша стратегия устойчивого развития основана на прогрессе, которого нам удалось добиться в достижении ранее поставленных целей, — объяснил Марк Коста. — У нас есть необходимое понимание того, как устойчивое развитие в сочетании с инновациями поможет нам превратиться в передового производителя специализированных материалов, и мы серьезно настроены на продвижение передовых экологических и социальных практик как в рамках нашей корпорации, так и в рамках местных сообществ с представлением ежегодного отчета о достигнутом прогрессе».

Отчет об устойчивом развитии компании за 2020 год уже опубликован.