Компания КанБайкал Резорсез Инк. стала триумфатором конкурса в рамках экологической акции «Спасти и сохранить»

Общество
29 декабря 2020

23 декабря оргкомитет XVIII Международной экологической акции «Спасти и сохранить» провел в Ханты-Мансийске заседание в видео-формате. Следует напомнить, что с 2005 года ее проведение организуется под эгидой ЮНЕСКО. В нынешнем году в ее рамках прошел конкурс по определению «Лучшего нефтегазодобывающего предприятия Югры в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды».

Сообщается, что дочернее предприятие НК «Нефтиса» (крупный актив  ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева) в лице КанБайкал Резорсез Инк было признано победителем конкурса среди компаний с добычей нефти менее 1000000 тонн в год. Тем самым, оно в очередной раз доказало свою готовность активно участвовать в реализации на территории автономного округа программ нацпроекта «Экология», что поможет сохранить природное наследие и поспособствует обеспечению экологической безопасности Югры.

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