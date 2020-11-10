Компания «Веб мастерская» вывела на IT-рынок систему управления сайтом «WM.Laravel»

Для возможности реализации интернет-проектов различного уровня сложности современный рынок IT-услуг предлагает для своих клиентов большой выбор всевозможных конструкторов сайтов и прочего программного обеспечения как на платной, так и бесплатной основе. При этом, несмотря на широкий ассортимент ПО, многофункциональных систем управления на основе фреймворка Laravel в нашей стране не так много.

В 2020 г. специалисты российской IT-компании воплотили свои знания и накопленный годами профессиональный опыт в разработке собственной системы управления сайтом на базе фреймворка Laravel, которая получила название «WM.Laravel».

Система «WM.Laravel» включает в себя все лучшие качества самого фреймворка Laravel, а также обладает исключительной производительностью и надежностью, содержит функционал, который позволяет разворачивать и масштабировать сайты любого уровня сложности, что не всегда достижимо при использовании бесплатного и даже платного программного обеспечения. В систему управления сайтом вошли такие возможности, как: неограниченное добавление страниц и свойств элементов, добавление всевозможных справочников, привязка к различным элементам и многие другие полезные функции.

Данное предложение будет особенно актуально для разработки IoT-приложений, а также для государственных структур, организаций банковской сферы и ЖКХ и других компаний, чья сфера деятельности предполагает разработку сложных и масштабных сайтов с высокой степенью защиты.

Разработчиком системы управления «WM.Laravel» является студия веб-дизайна «Веб мастерская» (Веб-студия «WM») – российская компания, специализирующаяся на создании интернет-проектов различной сложности. В профессиональную сферу деятельности студии входят работы, связанные с технической поддержкой сайтов, а также большой комплекс услуг, направленный на популяризацию, развитие и продвижение сайтов.

Министерством связи Российской федерации СВД «Веб мастерская» внесена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

С 2013 года «Веб мастерская» ведет плодотворное сотрудничество с компанией «1С-Битрикс» и имеет статус золотого сертифицированного партнера. На основе системы управления контентом «1С-Битрикс» разработано более 50 сайтов различной сложности.

Специалисты СВД «Веб мастерская» изучают последние тенденции и адаптируются к новейшим стандартам цифровых технологий, чтобы разработанные решения отвечали целям самых взыскательных клиентов.

Опыт, накопленный за годы своей профессиональной деятельности, позволяет студии «WM» оказывать IT-услуги для заказчиков различного уровня, включая государственные структуры. Клиентами студии являются такие организации, как: ГБУ Центр «Детство», Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, Администрация Владимирской области, Администрация города Югорска, Администрация муниципального образования г. Ломоносов, Главное управление социальных коммуникаций Московской области, ГБУ Оператор электронного правительства Свердловской области, АО «Позис» и многие другие.

Веб студия «WM» – это воплощение надежности, опыта и профессионализма. Более подробная информация о деятельности компании ООО СВД «Веб мастерская» всегда доступна на сайте: https://mactersait.ru/