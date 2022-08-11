Компания Arasan дополнила решение Total USB IP за счет ИС USB 2.0 PHY нового поколения

Компания Arasan объявила о выводе на рынок полупроводниковых модулей USB PHY 2-го поколения, произведенных по спецификации USB 2.0. Модули USB PHY 2-го поколения стали результатом непрерывной эволюции, продолжавшейся на протяжении десятилетий. Они отличаются сверхмалой площадью и мощностью, специально предназначенной для Интернета вещей (IoT) и мобильных устройств. Наибольшее внимание было уделено оптимизации площади с целью создания самых маленьких в отрасли модулей USB 2.0 PHY. Первоначально USB 2.0 PHY был приобретен компанией Arasan у Mentor Graphics в рамках общей цели компании, заключающейся в обеспечении комплексного решения Total IP™ по всей линейке продукции, включая USB.

Компания Arasan, выпустившая в 1996 году модуль USB 1.1 Device IP, оказалась в числе первых в отрасли поставщиков USB IP. Она также является единственным в отрасли поставщиком, предлагающим комплексное решение Total USB 2.0 IP Solution, которое включает в себя USB 2.0 Host IP Core, USB 2.0 Device IP Core, USB 2.0 Hub IP, USB 2.0 OTG IP, USB 2.0 PHY IP и программное обеспечение для нескольких операционных систем. Предлагаемый компанией Arasan модуль USB 2.0 PHY также поддерживает все дополнительные функции, требуемые в соответствии с техническими характеристиками концентратора USB 2.0, и беспрепятственно интегрируется с ИС контроллера USB, включая ИС концентратора USB 2.0.

На протяжении десятилетий ИС USB компании Arasan используется в самых различных областях, включая оборонный сектор, в рамках критически важных проектов.

Предлагаемый компанией Arasan ИС USB 2.0 второго поколения станет сразу же доступным на узлах от 28 нм до 5 нм. Старая модель серии USB 2.0 PHY производится на базе 180-40 нм на нескольких литейных производствах.

Кроме того, PHY USB 2.0 также предлагается в виде PHY без кристалла по BoM.