Компания Astronergy получила сертификат TÜV Rheinland

17 июля после двухмесячного процесса модернизации и проверки производственная база Astronergy Яньчэн в провинции Цзянсу (далее — база Яньчэн) получила сертификат TÜV Rheinland, являясь первым в мире заводом с нулевым уровнем выбросов углерода в фотоэлектрической отрасли, что стало еще одним свидетельством стремления Astronergy к более экологичному миру.

По результатам проверки TÜV Rheinland база Яньчэн получила трехзвездочный рейтинг и сертификат завода с нулевым уровнем углеродных выбросов (тип 1), признанный Китайской ассоциацией энергосбережения (China Energy Conservation Association).

В целях модернизации большего числа предприятий с нулевым уровнем углеродных выбросов ранее в июне Astronergy заключила сотрудничество с компанией TÜV Rheinland, являющейся одним из подразделений, придерживающихся первого в мире всеобъемлющего и поддающегося количественной оценке стандарта строительства завода с нулевым уровнем выбросов углерода и правил оценки — «Спецификация оценки завода с нулевым уровнем выбросов углерода» (T/CECA-G 0171-2022), а также одним из первых обслуживающих учреждений по оценке и сертификации заводов с нулевым уровнем выбросов углерода.

В соответствии с правилами оценки и при содействии TÜV Rheinland к концу 2030 года Astronergy будет иметь еще как минимум семь заводов, которые достигнут комплексных показателей нулевых выбросов углерода за счет таких технических мер, как энергосбережение, сокращение выбросов и ликвидация углерода в процессе планирования и проектирования завода, строительства, управления и производственных процессов.