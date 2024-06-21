Компания Beny продемонстрировала свои интеллектуальные энергетические решения на Intersolar Europe  

На выставке Intersolar Europe компания Beny продемонстрировала свои интеллектуальные энергетические решения вместе со своим дочерними брендами: EVB, ориентированным на зарядку электромобилей, и PVB, ориентированным на микроэнергетические системы и хранение энергии.

Intersolar Europe — это важнейшее событие мировой фотоэлектрической отрасли, которое проводится на площади более 110 000 м2 при участии свыше 1500 экспонентов, привлекая более 100 000 посетителей и экспертов отрасли. Выставка охватывает все сегменты цепочки поставок солнечных батарей и служит платформой для обмена информацией и сотрудничества.

На выставке компания Beny и ее дочерние бренды представили полные энергетические решения, ориентированные на различные сценарии применения. В частности, EVB предлагает решения для зарядки электромобилей для жилых и коммерческих рынков. Для домов предлагаются зарядные устройства переменного тока (3,7 – 22 кВт) со встроенной защитой, поддержкой подключений Wi-Fi/Bluetooth и удаленным управлением по протоколу OCPP 1.6J. Интегрированные решения динамического балансирования нагрузки (DLB) и домашние энергетические системы повышают распределение электроэнергии и безопасность. Предприятиям EVB предлагает зарядные устройства переменного и постоянного тока (20 – 600 кВт) с несколькими разъемами, рекламными экранами и жидкостным охлаждением, что позволяет одновременно заряжать транспортные средства, получать доход от рекламы и снижать затраты на станции.

Бренд PVB продемонстрировал свой комплект Easy Solar из двух фотоэлектрических модулей мощностью 430 Вт, микроинвертора мощностью 800 Вт и необязательного блока аккумуляторов, отличающийся гибкостью установки, в том числе на балконе, в саду и на стене, а также управление энергией с использованием платформы BYM Cloud. Степень защиты IP67 и 25-летняя гарантия позволяют использовать его в неблагоприятных средах. Для коммерческого использования бренд PVB представил микроинверторы мощностью 2000 – 2800 Вт.