Компания Changhong вошла в число ведущих китайских интеллектуальных предприятий

Компания Changhong, один из ведущих китайских производителей электротехники для дома, недавно вошла в список 50 ведущих интеллектуальных производственных предприятий Китая за свою передовую интеллектуальную производственную линию с промышленным интернетом поколения 5G+. Этот список был опубликован совместно журналом CIWEEK (публикация Китайской академии наук), научно-исследовательским институтом eNet и компанией De Ben Management Consulting.

В 2020 году на заводе по производству интеллектуальных дисплеев компании Changhong была введена в эксплуатацию первая в Китае производственная линия с промышленным интернетом 5G+. Это одна из самых передовых в стране производственных линий, которая обеспечивает массовую персонализацию смарт-телевизоров и позволяет интегрировать в единый процесс каждый этап: планирование, процессы, закупки, материалы и готовую продукцию. Все это упрощается за счет мониторинга и управления всем производственным процессом с помощью систем управления промышленным оборудованием.

В том же году был создан модульный интеллектуальный производственный центр компании Changhong за пределами Китая. Этот центр, оснащенный информационной системой, объединяющей облачную платформу IoT, обработку больших данных, искусственный интеллект и другие вспомогательные технологии, является ведущей в отрасли эффективной, гибкой и интеллектуальной производственной системой, обеспечивающей массовую персонализацию конечного продукта. Его создание ознаменовало успешное преобразование компании Changhong в интеллектуальное производственное предприятие.

Компания Changhong начала освоение рынков за пределами Китая в 1998 году. После строительства в 2000 году завода по производству телевизоров и кондиционеров в Индонезии компания Changhong открыла в 2005 году завод в Чехии, став первой китайской компанией по производству бытовой техники, самостоятельно инвестирующей в Европу. В 2011 году компания Changhong заключила стратегическое партнерство с компанией RUBA Group, крупнейшим в Пакистане дистрибьютором бытовой техники, для создания компании Changhong RUBA и запуска совместного предприятия, чтобы построить линию по производству телевизоров, холодильников и кондиционеров в рамках проекта создания производственных линий для полного ассортимента бытовой техники в Пакистане. В 2020 году компания Changhong завершила установку и ввод в эксплуатацию новых автоматизированных линий, а также провела пробные производственные испытания на своих основных зарубежных производственных базах, значительно повысив мощность и эффективность завода.

За последние десятилетия компания Changhong достигла полного расцвета своей продукции, производства, технологий и брендов благодаря сочетанию внутренних и внешних усилий. На сегодняшний день компания создала 13 дочерних предприятий, три научно-исследовательских центра и пять производственных баз за рубежом.

В перспективе, с целью присоединения к «Глобальной сети маяков» Всемирного экономического форума, компания Changhong намерена расширить свое присутствие во всех звеньях производственно-сбытовых цепочек, таких как компрессоры для холодильников и хранение больших данных, сохраняя при этом свое доминирующее положение в таких ключевых продуктах, как телевизоры, холодильники и кондиционеры. Расширяя границы ключевых и базовых технологий, объединяя интеллектуальное производство и соединяя его как с интеллектуальной торговлей, так и с интеллектуальной научно-исследовательской деятельностью, а затем используя эти новые технологии для преобразования бизнес-операций, разработки продукции, производства, управления качеством и потребительских услуг, компания Changhong выводит будущее интеллектуального производства на качественно новый уровень. Его будут отличать достижения в области эффективности, энергосбережения, сокращения выбросов и оптимизации бизнеса.