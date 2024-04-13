Компания Cognizant выделила 70 миллионов долларов на развитие сообществ по всему миру

Cognizant, глобальная технологическая компания, с 2018 года выделила 70 миллионов долларов в виде благотворительных средств через 117 грантов 77 организациям по всему миру. Это достижение знаменует долгую историю компании Cognizant, инвестирующей благотворительные средства в глобальные программы профессиональной подготовки и создания партнерств, которые стимулируют экономическую мобильность для недопредставленных сообществ. Совсем недавно корпоративная благотворительная деятельность Cognizant была включена в качестве ключевой части в инициативу компании Synapse по обучению одного миллиона человек для работы в будущем к концу 2026 года.

Компания Cognizant имеет богатый опыт инвестирования в обучение и просвещение глобальной рабочей силы, а также в поддержку недопредставленных сообществ и маргинализированных групп на пути к успеху. В качестве ключевой части недавно запущенной инициативы Synapse компании Cognizant благотворительные средства, партнерские отношения с сообществами и волонтерство будут направлены на то, чтобы помочь 300 000 человек сделать успешные карьерные переходы в технологии и будущие рабочие места в области ИИ.

Комментируя эти инициативы, Тоби Янг (Tobi Young), старший вице-президент и директор по корпоративным вопросам Cognizant, сказал: «Cognizant запустила Synapse в рамках нашей приверженности получению навыков и подготовке рабочей силы для ИИ и цифровой экономики. Мы гордимся тем, что инвестируем в наши некоммерческие и общественные образовательные партнерства, чтобы вооружить людей новыми технологическими навыками, поддержать сообщества по мере роста цифровой экономики и улучшить экономические возможности для всех».

Cognizant фокусирует свои инвестиции в квалификацию на организациях, которые 1) обеспечивают ранний доступ к обучению и созданию сетей; 2) создают пути для людей, начинающих или продвигающих свою карьеру в области технологий, и 3) вдохновляют на новые идеи, которые продвигают технологическую отрасль вперед при поддержке навыков. Взятые вместе, эти организации сыграли важную роль во вдохновлении, обучении и подготовке сообществ и людей всех возрастов к успеху в сегодняшней быстро развивающейся рабочей силе. В 2023 году выборка глобальных корпоративных пожертвований Cognizant включает в себя организации, которые предоставляют ранний доступ к обучению и сетям (Girlstart, Raspberry Pi Foundation, Year Up); организации, которые создают пути для людей, вступающих и продвигающих свою карьеру в области технологий (Технологический институт слепых, Code Platoon, Школа цифровой интеграции ReDI, ICT Academy); организации, которые создают пути для людей, вступающих и продвигающих свою карьеру в области технологий.

Инициатива Cognizant Synapse направлена на подготовку и оснащение людей из разных стран мира, которые не имеют доступа к технологическим навыкам для участия и процветания, поскольку все больше рабочих мест становятся зависимыми от технологических ноу-хау. Компания Cognizant считает, что ключевым компонентом устойчивого развития являются инвестиции в обучение и повышение квалификации, чтобы люди могли владеть технологическими навыками для поддержания своих источников средств к существованию и сообществ.