Компания Crystal Lagoons открыла пляж в Бухаресте 

Компания Crystal Lagoons открыла парк Lagoon Park Bucharest в рамках проекта Public Access Lagoons, также известного под названием PAL developments, в столице Румынии Бухаресте, билеты в который были распроданы за неделю до открытия.

Центральным элементом нового проекта является большая кристальная лагуна, подходящая для плавания и водных видов спорта, доступная для всех по билетам. Лагуна окружена белыми песчаными пляжами площадью 11 000 м², ресторанами, пляжными барами, террасами, спортивными зонами и зонами проведения мероприятий, выставочными залами, зелеными зонами и обеспечена индивидуальными услугами, которые будут дополнять лагуну, олицетворяя собой квинтэссенцию среды PAL.

Комплекс является компонентом мегапроекта Central District Lagoon City, который также включает 5-звездочный отель Radisson на 323 номера и 400 апартаментов, предлагаемых в аренду, 8 200 м² офисных помещений класса А, торговые площади, рестораны, кинотеатры, скай-бар и спа-салон.

Проект реализуется в партнерстве с Forty Management, известной и удостоенной наград румынской фирмой, совместно с которой международная инновационная компания уже построила проекты в Италии, Франции, Испании, Чехии, Польше и Венгрии.

«Во всем мире, и особенно в Европе, проекты PAL известны своим привлекательным и революционным инновационным урбанистическим подходом, приносящим кусочек океана в города. Это явление похожее на то, что произошло 200 лет назад в Англии, когда в Лондоне были созданы первые городские парки, принесшие ощущение леса в город», — сказал Жан-Пьер Юанчич (Jean Pierre Juanchich), глобальный бизнес-директор Crystal Lagoons.

Экологическое воздействие технологии Crystal Lagoons® было основным элементом многочисленных проектов, разработанных совместно с фирмой Forty Management, которые оценивают сокращение углеродного следа на уровне 40 %, предлагаемое проектами PAL, за счет сокращения количества поездок в приморские города примерно на 50 %, потому что люди могут наслаждаться пляжной жизнью вблизи от дома.

With tickets sold out a week ahead of the launch, Crystal Lagoons has just inaugurated Lagoon Park Bucharest

Компания Crystal Lagoons в настоящее время имеет более 1000 проектов, находящихся на разных этапах реализации и переговоров, в 60 странах.