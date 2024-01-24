Компания GameChange Solar открыла в Бразилии фабрику по производству солнечных трекеров

GameChange Solar (GCS), ведущий глобальный поставщик передовых экономичных решений солнечных трекеров для устанавливаемых на грунт фотоэнергетических установок, объявил об открытии новой фабрики, центра обучения, обслуживания и технической поддержки исключительно своих солнечных трекеров Genius Tracker в Фейра-ди-Сантана, Баия, Бразилия.

GameChange Solar Brazil factory workers building Genius Tracker(TM) components

Фабрика в Бразилии, расположенная в г. Фейра-ди-Сантана, Баия, начала работать в ноябре 2023 г. Ее производственная мощность позволяет производить трекеры на 2,5 ГВт и в случае дополнительного спроса может быть увеличена. Кроме того, обслуживая местный рынок, бразильская фабрика сможет поставлять модули Genius Tracker в другие страны Латинской Америки.

Кроме того Бразильский банк развития (BNDES) присвоил солнечным трекерам Genius Tracker компании GameChange Solar сертификат FINAME, заверив клиентов в отрасти, что эти трекеры соответствуют действующим в Бразилии требованиям в отношении содержания местных компонентов и производственных процессов.

«Открывая нашу новую фабрику в Бразилии, мы демонстрируем приверженность компании GameChange Solar бразильской солнечной экономике, — сказал Викас Бансал (Vikas Bansal), международный президент GameChange Solar. — Являясь глобальным лидером и поставщиком технологии солнечных трекеров, мы очень довольны тем, что можем действовать в соответствии с требованиями FINAME и выполнять высококачественные работы для солнечной энергетики на одном из самых быстро развивающихся рынков солнечной энергии. Мы открыты для ведения бизнеса и немедленно начнем выполнять заказы».

Ион Аккоста (Ion Accosta), операционный директор и глава GameChange Solar в Бразилии, добавил: «Наличие фабрики и центра обслуживания в дополнение к штаб-квартире нашего предприятия в Сан-Паулу — это большой шаг для нас в Бразилии. Мы сможем обеспечить исключительное обслуживание наших клиентов благодаря производству, обучению, обслуживанию и поддержке внутри страны».

По недавним прогнозам ассоциации солнечной энергетики Бразилии Absolar в 2024 г. новые инвестиции в отрасль солнечных батарей Бразилии может превысить 38,9 млрд бразильских реалов (7,8 млрд долларов США), при этом девелоперы рассчитывают установить в этом году солнечных батарей общей мощностью свыше 9,3 ГВт.