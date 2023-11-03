Компания Green Flow восстанавливает усадьбу Гурьевых и ее традиции в Калужской области

Завершена геопластика территории оздоровительного комплекса «Грин Флоу Николо-Дол». На площади 100 га бывшей усадьбы Гурьевых по принципам пермакультуры была проведена функциональная и декоративная стабилизация участка, что возрождает традиции этого места и открывает новую главу в развитии сельского хозяйства и экотуризма в Калужской области. В планах на 2024 год – высадка растений и подготовка территории для туристов.

“Грин Флоу Николо-Дол” – это строящийся в Калужской области уникальный хилинг-курорт, объединяющий в себе хилинг-отель на 150 номеров, термально-оздоровительный комплекс, а также большую парковую зону и экоферму.

Еще в XIX веке на территории усадьбы Гурьевых располагался сельскохозяйственный техникум, поэтому не случайно при реализации проекта особое внимание уделяется созданию фермы и угодий, которые будут обеспечивать “Грин Флоу” собственной продукцией на 80%. Отличительной особенностью при проектировании всей территории курорта стало применение принципов пермакультуры, то есть создание замкнутой природной экосистемы, основанной на естественных взаимосвязях и способствующей благоприятной жизни флоры и фауны, повторяющее естественный циклы природы.

Территория включает в себя несколько зон, созданных с учетом принципов пермакультуры и экологической устойчивости:

● Лесосад с многофункциональным продуктивным лесом, способствующий естественной регуляции всей экосистемы, а именно поддержанию водного баланса, обогащению почвы, защите от эрозии и снижению воздействия климатических изменений.

● Климатический сад с прудом в углублении. Повышенная влажность и ароматы лечебных трав создают эффект ингаляции и идеальные условия для успокоения нервной системы.

● 19 прудов, включая специализированные водоемы для разведения ценных пород рыб. Основываясь на принципах пермакульуры, водоемы будут не только радовать отдыхающих, но и участвовать в самополиве всей территории.

● Биоогород (пермаферма). В рамках этого проекта были созданы грядки на основе компостирования, позволяющие выращивать фрукты и овощи без использования удобрений.

● Тепличный комплекс, пасека для пчел, грибная ферма.

“В 19 веке генерал-майор Семен Гурьев создал на территории своей усадьбы большую сельскохозяйственную школу, после революции здесь был техникум, а с 1975 года здание опустело. Мы начинаем новый этап жизни усадьбы, с одной стороны – это сохранение вековых наслоений и возрождение традиционной сельскохозяйственной культуры, а с другой – создание новой точки притяжения в Калужской области,” – прокомментировал основатель и генеральный директор хилинг-проекта “Грин Флоу” Александр Тертычный.