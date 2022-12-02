Компания GWM подписала контракты с сотнями дистрибьюторов для сохранения динамики роста глобальных продаж

30 ноября компания GWM подписала контракты с сотнями дистрибьюторов на Таиландской международной транспортной выставке (Thailand International Motor Expo) 2022 года для дальнейшего расширения своей глобальной сети сбыта.

GWM Signs Hundreds of Distributors to Maintain Growth Momentum in Global Sales

По словам вице-президента компании GWM Паркера Ши (Parker Shi), компания стремится к глобализации с целью развития. В целях дальнейшего расширения своего присутствия на глобальном рынке и удовлетворения потребностей зарубежных клиентов компания GWM будет максимально использовать свою экосистему для создания более светлого будущего с более совершенными и интеллектуальными транспортными средствами на новых источниках энергии.

В тот же день компания пригласила более 200 дистрибьюторов со всего мира посетить стенд компании GWM на транспортной выставке, ее магазины и демонстрационный центр в Бангкоке, чтобы ознакомиться с полным ассортиментом интеллектуальных продуктов и технологий компании GWM, использующих новые источники энергии.

Дистрибьютор из одной из стран-членов АСЕАН заявил: «Ряд инновационных транспортных средств и технологий, работающих на новых источниках энергии, демонстрируют потенциал компании GWM. Как партнер компании, я полностью уверен в ее новых электромобилях».

Чтобы дать дистрибьюторам более глубокое представление о своих транспортных средствах и интеллектуальных технологиях, в которых используются новые источники энергии, 1 декабря компания GWM также организовала различные ходовые испытания своих автомобилей, включая разгон до 100 км/ч, слалом и автоматическую парковку. В ходовых испытаниях приняли участие модели HAVAL H6 PHEV, H6 HEV, JOLION HEV, ORA GOOD CAT (продающаяся под брендом FUNKY CAT на европейском рынке), TANK300 и GWM POER.

«В Австралии популярны различные модели автомобилей компании GWM. Модель ORA GOOD CAT показала хорошие результаты в ходе испытаний. Эта модель впечатляет своим оригинальным внешним видом и удобным салоном. После выхода на австралийский рынок модель ORA GOOD CAT принесет революционные изменения на местный рынок», — заявил дистрибьютор из Австралии.

Во время ходовых испытаний сотрудники GWM записали отзывы дистрибьюторов. Дистрибьюторы одобрили модели в ходе испытаний и выдвинули требования относительно их адаптации к привычкам вождения местных покупателей. Кроме того, некоторые дистрибьюторы также выразили готовность представлять автомобили компании GWM на новых источниках энергии для продаж на местном рынке.

Один из дистрибьюторов, впервые подписавший соглашение с компанией GWM и участвовавший в ходовых испытаниях модели HAVAL H6 PHEV, сказал следующее: «Гибридные электромобили компании GWM особенные. Они могут стать отличными решениями в отрасли новой энергетики. Модель HAVAL H6 PHEV отличается высокой энергоэффективностью и отличной топливной экономичностью. Я надеюсь вскоре предложить эту модель нашим местным пользователям».

Дистрибьюторы примут участие в Зарубежной конференции GWM 2022 года, которая состоится 2 декабря. Партнерские отношения, установленные с этими зарубежными дистрибьюторами, являются очередным шагом, предпринятым компанией GWM в рамках стратегии глобализации и перехода на новые источники энергии.