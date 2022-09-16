Компания Hoymiles выпускает гибридные инверторы нового поколения

Компания Hoymiles, являющаяся одним из ведущих поставщиков интеллектуальных источников энергии и производителей микроинверторов, выпустила новую линейку гибридных инверторов нового поколения, расширив предлагаемый ею ассортимент передовых энергетических решений. Благодаря этим инверторам компания Hoymiles стремится помочь удовлетворить растущий мировой спрос на солнечную энергию, обусловленный ростом глобальных цен на энергию и акцентом на сокращение углеродных выбросов.

Гибридные солнечные системы включают в себя солнечные панели, аккумуляторы и основную энергосистему, а также в некоторых случаях генераторы для повышения надежности. Гибридные инверторы Hoymiles являются неотъемлемой частью таких систем, обеспечивая возможность двустороннего преобразования электроэнергии из переменного тока (AC) в постоянный ток (DC), а также из постоянного тока в переменный ток. Это позволяет гибридной системе динамически переключаться между источниками питания в зависимости от генерации, цены и использования энергии.

Новые гибридные инверторы (серий HYS и HYT), выпускаемые в однофазных и трехфазных вариантах исполнения, также оснащаются специально разработанным накопителем для передачи данных (DTS). DTS обеспечивает возможность интеллектуального подключения к Интернету, что означает возможность мониторинга всех операционных данных с помощью облачной платформы S-Miles. В настоящее время эта продукция реализуется на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а ее продажи в Америке запланированы на 2023 год.

Гибридные инверторы нового поколения Hoymiles также характеризуются лучшим в отрасли коэффициентом DC/AC, равным 1,5, что значительно снижает стоимость по сравнению с системами той же мощности с использованием других инверторов. Отслеживаемая точка максимальной мощности (MPPT) 14 A обеспечивает бесперебойную совместимость со всеми основными фотоэлектрическими модулями, доступными на рынке в настоящее время, а КПД 97,6% является стандартом, который не имеет себе равных в отрасли. Кроме того, компания Hoymiles использует легкие, компактные и простые в установке инверторы, что позволяет легко встраивать их в любую гибридную систему.

«Компания Hoymiles уделяет приоритетное внимание обеспечению доступности эффективной и интеллектуальной энергии для всех. Наши новые гибридные инверторы объединяют солнечные источники энергии и энергосистему интуитивно понятным образом, что позволяет большему числу людей получить доступ к надежной и экономичной энергии и быть готовыми к таким чрезвычайным ситуациям, как экстремальные погодные условия», — заявил руководитель Технологического отдела компании Hoymiles Чжао Йи (Zhao Yi). «Гибридные инверторы, выступающие в качестве посредника между солнечными источниками энергии и энергосистемой, помогают людям получать доступ к электричеству более рациональным и гибким способом, обеспечивая при этом стабильность всей энергосистемы. Наши новые инверторы представляют собой еще один большой шаг в реализации нашей миссии, заключающейся в внедрении инноваций на рынке солнечной энергии и обеспечении экологически чистой энергии для всех».