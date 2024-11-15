Компания INTLEF представила буровое оборудование на выставке ADIPEC 2024 

В Абу-Даби, столице ОАЭ, состоялось открытие выставки и конференции ADIPEC 2024. Она привлекла более 2000 экспонентов и отраслевых специалистов со всего мира для изучения будущего развития энергетики.

С момента своего создания в 2019 году компания INTLEF Oil & Gas Group специализируется на поставках высококачественного интеллектуального бурового оборудования и решений клиентам в всем мире.

Одним из основных экспонатов выставки INTLEF стала электрическая установка для капитального ремонта скважин AI-EMS, специально разработанная с учетом будущих тенденций интеллектуальных, эффективных и низкоуглеродных технологий в оборудовании для бурения и капитального ремонта скважин.

По сравнению с традиционными установками для капитального ремонта скважин, уникальная интеллектуальная интегрированная система управления энергопотреблением AI-EMS снижает энергопотребление установки на 40 %. При обычных условиях дизельной генерации электроэнергии достигается экономия топлива на уровне 30 %.

Кроме того, в систему буровой установки интегрированы передовые возможности управления несколькими источниками питания, что позволяет использовать несколько источников питания, включая высоковольтные и низковольтные источники на буровой площадке, традиционные дизельные генераторы, аккумуляторные батареи и даже фотоэлектрическую энергию, что дает возможность выполнять по-настоящему экологичный капитальный ремонт с общим потенциалом сокращения выбросов углерода 60–80 %. Экспозиция привлекла значительное внимание клиентов, а также было дано интервью журналу IADC.

Кроме того, модель разведочного судна 409, оснащенная морским буровым комплексом INTLEF, привлекла большое количество посетителей. Этот морской буровой комплекс является первой интеллектуальной системой управления морским разведочным бурением, полностью независимо разработанной и произведенной в Китае, которая способна поддерживать инженерные изыскания, разведку нефти и газа, геологический отбор проб, ударно-канатное керновое бурение, стандартную проходку, динамическую проходку, статическую проходку и так далее.

Также было представлено быстроразъемное фланцевое соединение (Quick-Connect Flange), разработанное в соответствии с требованиями буровых площадок. Конструкция, предназначенная для быстрого соединения различных стандартных фланцев API 6A высокого давления большого диаметра в нефтегазовой буровой отрасли, может также применяться для фланцевых соединений в других отраслях.

По сравнению с обычными болтовыми соединениями, быстроразъемное фланцевое соединение сокращает время выполнения операций на 75–90 %, снижает трудоемкость на 95 %, а также обеспечивает экономию затрат на бурение при монтаже и демонтаже устьевых фланцев и фланцев ПВП.

Эксплуатация без инструмента устраняет потребность в динамометрических ключах, ударных гайковертах и молотках, упрощая обеспечение и повышая уровень безопасности, особенно при выполнении операций бурения на высоте. Гидравлический принцип работы обеспечивает равномерное напряжение на прокладки, повышая производительность и безопасность уплотнения.