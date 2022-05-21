Компания JA Solar седьмой раз подряд попала в рейтинг надежности солнечных модулей PVEL

Технологии
21 мая 2022

Компания JA Solar попала в число лидеров рейтинга надежности солнечных модулей PVEL PV Module за 2022 г., опубликованного недавно PE Evolution Labs (PVEL). Лаборатория седьмой раз подряд присвоила JA Solar звание Top Performer, сославшись на выдающуюся производительность продукции компании. PVEL — ведущая лаборатория по тестированию надежности и производительности солнечных модулей.

PVEL ранжирует производителей фотоэлектрических модулей в зависимости от результатов испытаний, проводимых в рамках программы оценки качества продукции (PQP) в течение 18-месячного периода. Программа включает испытания и анализы на тепловые циклические нагрузки (TC600), нагрев во влажной среде (DH2000), деградацию под действием отрицательного напряжения (PID192), световую деградацию (LID), деградацию под действием света и повышенных температур (LeTID) и пр.

По сравнению с большинством стандартизированных тестов программа PQP отличается большей строгостью с точки зрения как условий, так и последовательности испытаний. Следовательно, полученные результаты являются более подробными и значимыми для сценариев практического применения модулей. Результаты PQP позволяют разработчикам проектов в области солнечной энергетики, инвесторам и владельцам активов получать независимые и систематические данные о надежности и производительности, что помогает им выбирать надежную фотоэлектрическую продукцию и эффективно управлять поставками.

Звание Top Performer, полученное компанией JA Solar седьмой раз подряд, показывает, что она продолжает создавать инновационную продукцию и технологии.  Согласно данным испытания на выработку электроэнергии продолжительностью один год (февраль 2021 г. по февраль 2022 г.), проведенного совместно JA Solar и TUV Nord, уровень выработки электроэнергии на ватт модуля JA Solar DeepBlue 3.0 приблизительно на 1,6% выше, чем у существующих моделей сверхкрупных модулей. 

Уделяя приоритетное внимание исследованиям и разработкам в области фотоэлектрической продукции и различным сферам применения, компания JA Solar демонстрирует свою приверженность содействию разработке и применению высокоэффективных фотоэлектрических технологий. Поставляя высококачественную продукцию клиентам по всему миру, компания JA Solar завоевала признание в отрасли и получила награду «Лучший бренд фотоэлектрической продукции» по версии EUPD Research в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Чили, Мексике, Австралии и во Вьетнаме. 

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Компания CoverGo привлекла $15 млн в ходе раунда финансирования Серии А

Общество

Компания LTI расширяет глобальное партнерство с Google Cloud

Общество

Маргарита Былинина. Что известно про успешного маркетолога?

Общество

AFS запускает для девушек 150 стипендий в области точных наук по программе STEM Worldwide