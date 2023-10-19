Компания KEENON Robotics представила четыре новых инновационных продукта на HostMilano

KEENON Robotics, мировой лидер в сфере робототехники для коммерческих услуг, представил четыре новых инновационных продукта — DINERBOT T10, DINERBOT T9 Pro, DINERBOT T3 и KLEENBOT C30 — в Европе на выставке HostMilano («HOST») в Италии. Это мероприятие по выпуску новых продуктов стало поворотным событием для нового бренда, который уже демонстрирует значительные темпы роста на европейском рынке.

HOST — это известное отраслевое мероприятие в сфере гостиничных услуг, которое является мировой платформой для демонстрации последних достижений и тенденций лидерами отрасли и инновационными предприятиями. Компания KEENON, которая представила свою продукцию на стенде №A63 B66, в павильоне 11P, предложила вниманию посетителей передовые роботизированные решения для европейского рынка. В первый день компания провела демонстрации продуктов в режиме онлайн в Интернете.

Роботы KEENON оснащены полностью автономной системой позиционирования и навигации собственной разработки в комбинации с высокочувствительными сенсорными технологиями и технологиями обхода препятствий, а также функцией автозарядки, которая гибко адаптируется к реальным практическим сценариям для предоставления безопасных, надежных и эффективных услуг. На выставке будут представлены такие новинки:

DINERBOT T10. Оснащен блоком передовых датчиков, инновационной подвижной головкой с комплектом индивидуальных принадлежностей, уникальным многомодальным интерфейсом для голосовых, сенсорных и визуальных взаимодействий, а также большим дисплеем с диагональю 23,8 дюйма для рекламы.

Оснащен блоком передовых датчиков, инновационной подвижной головкой с комплектом индивидуальных принадлежностей, уникальным многомодальным интерфейсом для голосовых, сенсорных и визуальных взаимодействий, а также большим дисплеем с диагональю 23,8 дюйма для рекламы. DINERBOT T9 Pro . Эффективный робот-доставщик, разработанный для обслуживания на предприятиях повседневного общественного питания и обеспечивающий непрерывную доставку блюд от официантов к клиентам.

. Эффективный робот-доставщик, разработанный для обслуживания на предприятиях повседневного общественного питания и обеспечивающий непрерывную доставку блюд от официантов к клиентам. DINERBOT T3 . Специально предназначен для закрытых залов предприятий общественного питания, удовлетворяет спрос на надежную доставку с участием роботов на дальние расстояния в соответствии с повышенными требованиями к конфиденциальности.

. Специально предназначен для закрытых залов предприятий общественного питания, удовлетворяет спрос на надежную доставку с участием роботов на дальние расстояния в соответствии с повышенными требованиями к конфиденциальности. KLEENBOT C30. Является первым роботом KEENON для клининга, осуществляет профессиональную очистку, является портативным, маневренным и оснащен облачной системой управления.

Говоря о стратегии роста компании, генеральный менеджер KEENON Robotics в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, господин Джим Хуанг (Jim Huang), заявил: «С 2022 года мы открыли два дочерних предприятия в регионе для предоставления услуг на ключевых рынках и развития местного делового партнерства. За последний год мы наблюдали заметный рост на рынке Европы и Ближнего Востока, получив широкое признание наших партнеров. В последнем отчете IDC также отметили успехи KEENON, подчеркнув, что компания завоевала 60,4% китайского рынка общественного питания».

Говоря о перспективах компании, KEENON Robotics стремится к дальнейшему росту путем развития на местных рынках Европы, Ближнего Востока и в Африки, разработки инновационных технологий, установления партнерств и использования интеллектуальных систем для более качественного обслуживания все более широкого спектра клиентов с различными потребностями.