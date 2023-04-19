Компания KORE поддерживает инициативу Syngenta в области сохранения биоразнообразия

Компания KORE, мировой лидер в области решений для Интернета вещей (IoT) и передовой IoT-гиперскейлер, а также поставщик IoT-подключений, решений и аналитики, объявила о своем участии в обеспечении масштабируемых глобальных IoT-подключений компании Syngenta для реализации крупномасштабного проекта по сохранению биоразнообразия.

Изменение климата и чрезмерное использование ресурсов планеты нанесли урон биоразнообразию: согласно отчетам, опубликованным Всемирным экономическим форумом, за последние 50 лет глобальная популяция диких животных сократилась на две трети.

Сельское хозяйство зависит от здоровой природной экосистемы, поддерживаемой биоразнообразием. Без устойчивого биоразнообразия болезни могут процветать, нанося вред урожаю и скоту, а качество почвы также может пострадать.

«Данные, которые доступны благодаря решениям IoT, поражают воображение, а это, в свою очередь, позволяет проводить более качественную аналитику и получать поразительные сведения», — заявил президент и генеральный директор KORE Ромиль Баль (Romil Bahl). «Syngenta делает огромные успехи в борьбе с серьезным кризисом в сельском хозяйстве, и компания KORE благодарна нам за то, что мы можем предоставить нашу устойчивую, глобальную IoT-связь для надежного подключения этих решений в долгосрочной и масштабируемой перспективе».

Миссия компании Syngenta заключается в цифровом подключении сельскохозяйственных угодий по всему миру для предоставления фермерам всеобъемлющей аналитической информации в рамках проекта Biodiversity Sensor Project, целью которого является определение способов использования сельскохозяйственных практик и продуктов для защиты биоразнообразия и, в свою очередь, изучение способов повышения биоразнообразия для защиты сельскохозяйственных культур.

«Наша работа помогает фермерам противостоять вызовам современного меняющегося мира. Фермеры должны адаптироваться к последствиям изменения климата, улучшать почву и повышать биоразнообразие, а также учитывать взгляды общества на пищевые и сельскохозяйственные технологии», — заявил Киран Джозеф (Kiran Joseph), менеджер по цифровым продуктам по устойчивому развитию Syngenta.

Частью этого является внедрение датчиков биоразнообразия на сельскохозяйственных угодьях по всему миру. По словам Джозефа, в прошлом году компания Syngenta уже превысила 200 гектаров подключенных к цифровым технологиям земель, и эти устройства уже обмениваются информацией о методах ведения сельского хозяйства и урожаях, которые они выращивают.

Цель проекта — охватить 1 миллиард гектаров в течение следующих двух-трех лет, и KORE является важной частью этой инициативы, предоставляя глобальные SIM-карты через многочисленных провайдеров связи, а также помогая выработать целостную стратегию за счет унифицированного и доступного подхода к комплексному глобальному решению для подключения Интернета вещей (IoT).