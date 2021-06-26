Компания Life Fitness поставляет тренажеры для тренировок российской сборной по футболу

Российский футбольный союз (РФС) выбрал компанию Life Fitness официальным поставщиком фитнес-оборудования. Таким образом, в предстоящем сезоне учебно-тренировочные сборы национальной мужской сборной России будут проходить с использованием тренажеров от признанного мирового лидера. При подготовке к чемпионату Европы по футболу ЕВРО-2020 игроки тренировались на оборудовании Life Fitness.

Тренажерный зал сборной в австрийском Нойштифте был оснащен кардиооборудованием Integrity с мультимедийными HD-консолями, высокоточными сайклами ICG, легендарными силовыми тренажерами Hammer Strength и разнообразными аксессуарами для функционального тренинга.

Александр Алаев, генеральный секретарь РФС:

«Отличная физическая форма – залог успешного выступления футбольной команды. Наши парни всегда плодотворно проводят сборы перед крупными турнирами, а фитнес-оборудование от лидера рынка, компании Life Fitness, помогает футболистам набрать форму и показать качественную и красивую игру.

Карина Маликова, генеральный директор Life Fitness Россия: «Наши цели совпадают со стратегией РФС — развивать спорт и популяризировать здоровый образ жизни в России. Поэтому мы очень рады сложившемуся партнерству. В рамках этого сотрудничества специалисты Life Fitness подбирают лучшее и наиболее функциональное фитнес-оборудование, чтобы тренировки нашей сборной по футболу были максимально эффективными и безопасными».

Life Fitness — мировой лидер с более чем 60-летней историей, производящий премиальное оборудование для фитнес-клубов и спортивных центров. Компания создает кардио- и силовые тренажеры под брендами Life Fitness, Hammer Strength, ICG и Сybex. Эта продукция сочетает в себе новейшие исследования в области биомеханики, передовые технологические решения и инновационные разработки. Компания Life Fitness многие годы является партнером лидирующих спортивных команд, в том числе высших лиг (NHL, NFL, NBA и других). Она также стала эксклюзивным поставщиком фитнес-оборудования для Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи.

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