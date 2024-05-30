Компания «Мария» открыла в Саратове дизайнерские апартаменты

Компания «Мария» открыла дизайнерские апартаменты в Саратове, родном городе компании. Впервые компания «Мария» реализовала проект с отечественными дизайнерами в марте прошлого года в центре Москвы (иммерсивный шоурум «Мария» на Большой Дорогомиловской улице, 11). После этого компанией были открыты флагманы в московском БП «Румянцево» и в ТЦ «Авиапарк». Челябинск стал первым городом за пределами Москвы, где появилась дизайнерская квартира фабрики.

Интерьер для шоурума в ТЦ «Руслан» создан специалистами студии дизайна IDEA BURO (Саратов). По словам креативного директора компании «Мария» Дениса Юдина, специалисты IDEA BURO показали высший класс, продемонстрировав высокую скорость работы, гибкость мышления и профессионализм. Креативность российских специалистов ничуть не менее яркая и эффективной, чем у их иностранных коллег, подчеркивает Юдин.

Для оформления использованы исключительно мебель и аксессуары из коллекции компании «Мария». Стать посетителями апартаментов во флагманской студии в Саратове могут все желающие.