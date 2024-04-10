Компания Medit представит новую модель интраорального сканера i900  

Компания Medit, ведущий поставщик стоматологических 3D-сканеров и решений для цифровой стоматологии, объявила о выпуске сканера Medit i900.

«Движущей силой наших достижений является ориентация на клиента, — говорит Майкл Ли (Michael Lee), технический директор. — Модель i900 является свидетельством нашего стремления к инновациям, предоставляя стоматологам возможность пересмотреть стандарты обслуживания пациентов и эффективности работы».

Сканер Medit i900 оснащен инновационным интерфейсом управления, обеспечивающим более быстрое и плавное сканирование, отличается улучшенной эргономикой и усовершенствованной технологией захвата материала. Это повышает удобство использования, обеспечивая при этом повышенную точность и контроль. Сканер Medit i900 будет представлен на всемирной виртуальной презентации 29 апреля 2024 года.

«Компания Medit придерживается уникального подхода к разработке продуктов, ориентированного на врача, — поясняет Хан Рю (Han Ryu), директор по развитию и стратегии Medit. — Модель i900 воплощает в себе все, что входит в понятие кредо для Medit: интуитивно понятный дизайн, передовое программное обеспечение и ведущие в отрасли технологии визуализации. Но самое главное, она представляет собой прорыв в понимании того, как цифровая стоматология может менять стандарты обслуживания пациентов».

В 2018 году компания Medit выпустив свой первый интраоральный сканер i500 и предложила стоматологам высокоточный и удобный в использовании прибор по значительно более низкой цене, чем у конкурентов. Воодушевленная этим успехом, в 2021 году Medit представила быстро ставшую популярной модель i700, а затем в 2022 году — модели i700 Wireless и i600, обеспечив полный спектр сканеров для всех типов стоматологических клиник.

Сканер Medit i900 также включает разработанную компанией платформу Medit Link, которая предлагает бесплатные стоматологические приложения, повышающие производительность и оптимизирующие рабочие процессы. Medit Link легко интегрируется с другими платформами, сервисами и оборудованием.