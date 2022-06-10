Компания Midea представила робота XIAOWEI, который перевернет привычную домашнюю жизнь

Компания Midea, мировой лидер в сфере умных домов, представила XIAOWEI — оснащенного интеллектуальными технологиями робота, который может выполнять функции дворецкого, помощника по семейным вопросам, охранника и игрового партнера, используя возможности искусственного интеллекта. Домашний робот XIAOWEI появится в продаже во второй половине 2022 года и станет независимым брендом WISHUG от Midea Group.

Домашний робот Midea XIAOWEI первого поколения высотой около 1 метра напоминает ребенка своими милыми чертами лица. «Мы надеемся, что XIAOWEI сможет облегчить повседневную жизнь семей», — заявил д-р Тан Цзянь (Tang Jian), научный сотрудник IEEE, выдающийся ученый ACM, научный сотрудник CIE и управляющий директор центра инноваций Midea AI.

Робот XIAOWEI может подключаться к бытовым приборам и устройствам Интернета вещей (IoT). Например, когда XIAOWEI обнаруживает, что член семьи возвращается домой, он может включать освещение и кондиционер заранее, чтобы установить для него комфортную температуру и влажность воздуха.

XIAOWEI может идентифицировать членов семьи с помощью технологии отслеживания лица и тела, что делает этот универсальный робот не только надежным помощником по дому с искусственным интеллектом, но и эффективным инструментом обеспечения общей безопасности. Вы можете дать роботу поручение проверять все части дома, чтобы следить за происходящими событиями, и помогать доставлять предметы домашнего обихода, а также осуществлять дистанционный мониторинг и патрулирование в целях обеспечения безопасности.

Стоит отметить, что XIAOWEI также является превосходным игровым партнером. Используя встроенный проектор и другие передовые технологии, он может создавать домашний мобильный театр, развлекательный центр и интерактивную игровую площадку для развлечения всей семьи.

Робот XIAOWEI может сканировать дом во всех направлениях с помощью встроенной трехмерной камеры, выполнять автономные исследования и картирование, идентифицировать атрибуты объектов и компилировать семантическую информацию с помощью трехмерного семантического картирования. Например, с помощью этой технологии робот XIAOWEI знает, какой из предметов является диваном и где он стоит. Когда пользователь дает ему команду «Подойди к дивану», XIAOWEI сам подойдет к дивану, выполнив эту голосовую команду с помощью навигационных функций.

«Если заглядывать в будущее, домашний робот открывает множество возможностей», — отметил д-р Тан Цзянь, подчеркнув, что домашние роботы, как и смартфоны и транспортные средства, работающие на новых источниках питания, уже меняют образ жизни людей и станут обязательным атрибутом жизни каждой семьи.