Компания Miller Canfield будет сотрудничать с киевской юридической фирмой Dictio в Украине

Американская юридическая фирма Miller Canfield и киевская юридическая фирма Dictio объявили о своем официальном объединении, что позволит им оказывать более эффективную помощь клиентам в нынешней гуманитарной деятельности, а также в восстановлении и реконструкции Украины.

«Это распространение деятельности на Украину является стратегическим решением в регионе, имеющем важное значение для Miller Canfield, — заявила глава компании Miller Canfield Меган Норрис (Megan Norris). — Имея три представительства в Польше, мы предоставляем помощь и консультации многим организациям, работающим с украинскими беженцами, включая медицинские и благотворительные. Объединение с украинской фирмой поможет поддержать и расширить эту деятельность».

Это объединение позволит представлять интересы клиентов, участвующих во всех аспектах масштабных инициатив по восстановлению Украины, особенно в том, что касается жилья, промышленных объектов и инфраструктуры. Управляющий партнер компании Dictio Олена Штогрин специализируется на праве в области строительства и недвижимости и консультирует крупнейшую украинскую строительную ассоциацию.

«Реконструкция украинской инфраструктуры, жилищного фонда и медицинских учреждений станет грандиозным мероприятием, включающим миллиарды иностранной помощи Украине и участие американских и европейских компаний, — заявил главный юрист Miller Canfield Ричард Валавендер (Richard Walawender). — Чтобы помочь клиентам воспользоваться этими возможностями, использование опыта Олены в Украине и нашего варшавского представительства в развитии недвижимости будут иметь неоценимое значение, особенно по мере дальнейшей реализации правительством США и ЕС планов восстановления Украины».

Г-жа Штогрин согласилась, добавив: «Мы своевременно объединили усилия, чтобы помочь клиентам ориентироваться в вызовах и возможностях, возникших в связи с инициативой украинского правительства по восстановлению United24 Recovery. Многие дороги, мосты, коммунальные объекты, школы и жилищные проекты нуждаются в реконструкции».

Компания Miller Canfield, в которой работает более 200 юристов, находится в Детройте и имеет 19 представительств и филиалов в США в Мичигане, Нью-Йорке, Калифорнии, Огайо, Иллинойсе, Вашингтоне, а также по всему миру в Канаде, Китае, Польше, Мексике и Катаре.

Юридическая фирма Dictio — бутиковое юридическое бюро, предоставляющее юридические консультации по всем вопросам коммерческого права, специализирующееся в сфере недвижимости и строительства, внутренних и иностранных прямых инвестиций, урегулирования споров и банкротств.

Объединение принесет пользу клиентам обеих компаний в процессе их подготовки к восстановлению Украины. Зарубежные клиенты Miller Canfield получат доступ к обширному отраслевому опыту компании Dictio и глубокому пониманию динамичной нормативно-правовой и институциональной среды современной Украины. Аналогичным образом, клиенты компании Dictio будут пользоваться преимуществами масштабных международных юридических и деловых связей Miller Canfield.