Компания PIONEER получила Разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы в районе Москворечье-Сабурово

Компания PIONEER получила Разрешение на ввод в эксплуатацию образовательного объекта, построенного по адресу: 2-й Котляковский пер., земельный участок 1/1Б.

Девелопер завершил в срок строительство, успешно прошел комплексную проверку и получил от Мосгосстройнадзора Разрешение на ввод в эксплуатацию новой школы на территории жилого квартала LIFE Варшавская. Образовательное учреждение передается городу.

Здание спроектировано архитекторами голландского бюро Atelier PRO. Общая площадь четырехэтажной школы составляет 17 200 кв. м, она рассчитана на 900 учеников. Для облицовки фасадов выбран керамогранит в палитре бежевых и коричневых оттенков.

В здании располагаются блоки начальной, средней и старшей школы, хореографический и два спортивных зала, библиотека с мягкой зоной, классы дополнительного образования, медицинский блок, столовая и актовый зал-трансформер.

Особенностью школы стали двухсветные зоны: в лобби входной группы и лаунж-зоне. Большие витражные конструкции установлены в столовой, хореографическом зале и в библиотеке, где особенно важен естественный свет.

Для праздников и занятий на воздухе во внутреннем дворе устроен амфитеатр, выйти в который можно из центрального коридора. Там же располагается площадка для выступлений.

Комплексное решение дизайна внутренних помещений разработала команда KURENNOI DESIGN. Отделка помещений выполнена в эко-стиле с использованием натурального дерева и камня, а также металла, стекла и текстиля.

Основным цветом стен выбран белый, а в локальных зонах добавлены оттенки зеленого. Графичность и ритм создают акцентные линейные элементы темно-серого цвета: рамы окон, плинтусы, светильники, витражные конструкции, канты мебели. Для отделки пола использовались различные покрытия в теплых тонах.

В учебных классах, рассчитанных на 24-26 человек, продумана классическая и групповая рассадка, установлены интерактивные панели с беспылевым мелом. Школа оснащена мобильной мебелью и складными перегородками: их можно убрать и создать из нескольких классов единое пространство. Для занятий также оборудованы дополнительные развивающие пространства: исследовательские лаборатории, IT-полигон для изучения высоких технологий.

Авторская учебная мебель по индивидуальному проекту с расширенным функционалом изготовлена компанией «Олимп»: парты и стулья регулируются по возрасту.

Развивающая образовательная среда дополнена спортивным хабом: школьным стадионом с футбольным полем, площадками для волейбола, баскетбола, большого тенниса, тренажерами и зоной отдыха. Рядом со зданием школы уже выполнены ландшафтные работы по благоустройству: разбит прогулочный бульвар и высажены хвойные деревья у стадиона.

Детская инфраструктура жилого квартала LIFE Варшавская включает два детских сада и две школы. В дополнении к спортивным площадкам для отдыха и игр на свежем воздухе будет устроен масштабный плэйхаб.

Всего в LIFE Варшавская проектом предусмотрен 21 корпус, десять из которых уже введено в эксплуатацию и заселено. Четвертая часть территории отдана под благоустройство и озеленение: концепция создана российской командой Basis architectural bureau. Из любой точки квартала за несколько минут можно дойти до станции «Варшавская», вошедшей в состав Большой кольцевой линии.

О компании PIONEER

На сегодняшний день в портфеле девелопера PIONEER – 1,7 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости в стадии проектирования и строительства и еще более 2,5 млн кв. м введено в эксплуатацию. Среди ключевых проектов компании – жилые кварталы под брендом LIFE, премиальный комплекс HIGH LIFE, клубный дом OPUS, премиальный жилой квартал PRIDE, Ostankino Business Park, МФК Botanica и другие многофункциональные комплексы в составе ТПУ, развивающие городскую инфраструктуру на качественно новом уровне.

Подробная информация на сайте www.pioneer.ru