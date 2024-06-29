Компания Runergy представила новое поколение фотоэлектрических модулей на выставке Intersolar Europe 2024

Технологии
29 июня 2024

Компания Runergy, мировой лидер инноваций в области солнечной энергетики, завершила свое участие в выставке Intersolar Europe 2024. Выставка Intersolar Europe 2024 осветила последние инновации в области солнечной энергетики, хранения энергии и электромобилей.

В ходе мероприятия компания Runergy представила новое поколение фотоэлектрических (PV) модулей N-типа со сверхвысокоэффективной технологией ячеек. Линейка продуктов включала в себя широкий спектр модулей, от легких, полностью черных модулей, предназначенных для устанавливаемых на крышу систем, до модулей мощностью более 700 Вт, предназначенных для крупномасштабных проектов электроснабжения. Участников особенно впечатлил модуль DH144N9, который может похвастаться выходной мощностью 615 Вт и эффективностью преобразования 22,8 %, оптимизированный для тяжелых условий эксплуатации, таких как снег, пустыни и солончаки. Кроме того, был представлен модуль DH108N12B, идеально подходящий для крыш, который развивает выходную мощность 445 Вт, обеспечивая высокую рентабельность и более короткие циклы окупаемости для домовладельцев.

Были продемонстрированы новейшие модули компании N-типа со средней эффективностью преобразования энергии, превышающей 23 %, которые показывают значительное улучшение стабильности и надежности. В ходе выставки высокоэффективные модули Runergy получили сертификаты авторитетных международных сертификационных агентств. К ним относятся: сертификат расширенного испытания циклическим температурным воздействием IEC 62892, сертификат пригодности для высокотемпературной эксплуатации IEC TS 63126 и сертификат циклического (динамического) испытания механической нагрузкой IEC TS 62782, выданные организацией TÜV Nord. Кроме того, модули Runergy получили звание «Top Performer» (лучшие характеристики) от независимой испытательной лаборатории Kiwa PVEL.

На мероприятии также был представлен углубленный доклад о компании Runergy, из которого участники получили ценную информацию о текущем положении компании на рынке, стратегиях развития и текущих инициативах в области исследований и разработок.  

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