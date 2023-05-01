Компания SANY Heavy Industry опубликовала доклад о корпоративной социальной ответственности

Компания SANY Heavy Industry, являющаяся одним из ведущих производителей тяжелого машинного оборудования в мире, опубликовала годовой отчет о корпоративной социальной ответственности за 2022 год, в котором приводится подробное описание успехов и достижений этой группы компаний в плане реализации стратегии и практических методик в области социальной ответственности, с особым упором на передачу опыта SANY другим компаниям с целью решения климатических проблем. Компания SANY, поддерживающая миссию «Качество меняет мир», остается верной своим стремлениям и прилагает максимум усилий для того, чтобы изменить мир к лучшему вместе со своими клиентами и партнерами.

Придерживаясь стратегии «интеллектуальной цифровизации, электрификации и интернационализации», SANY последовательно совершенствует такие направления как корпоративное управление и эффективность управления рисками, стимулируя устойчивое развитие за счет технологических инноваций и достигая целевых показателей экологического регулирования с целью развития экологически чистой экономики.

SANY также продвигает цели Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития и достигает целей Китая по сокращению выбросов углерода и нейтрализации выбросов углерода, при этом повышая качество заботы о сотрудниках, уделяя особое внимание развитию талантов и активно инвестируя и участвуя в мероприятиях, посвященных социальному обеспечению.

«SANY всегда активно выполняет принятые на себя экономические, социальные и экологические обязательства для достижения устойчивого развития. В перспективе 2023 года мы продолжим использовать все доступные возможности и сотрудничать с нашими партнерами и всеми заинтересованными сторонами в целях поиска путей устойчивого развития, которые помогают решать проблемы глобального масштаба, создают большую ценность для сотрудников, акционеров и общества в целом, а также способствуют достижению глобальных целей в области устойчивого развития», – заявил Сян Венбо (Xiang Wenbo), председатель правления компании SANY Heavy Industry.

Интеллектуальная цифровизация, электрификация и интернационализация: глобальная перспектива развития SANY на период преобразования

В разработанной компанией SANY глобальной перспективе развития особое внимание уделяется использованию интеллектуальной цифровизации для достижения целей по уменьшению объема выброса углерода в два раза, стимулированию развития электрификации в целях реализации возможностей экологически чистой энергетики, а также ускорению реализации общемирового промышленного плана.

Эта группа компаний переходит от традиционных моделей производства и потребления к экологически чистым, энергосберегающим технологиям и принципам циклического развития. Стратегия интеллектуальной цифровизации SANY, приближающая будущее при помощи различных технологий обработки данных, обеспечивает этой компании лидерство в области технологического прогресса, особенно в секторе низкоуглеродной трансформации производства, в которую интегрируется оптимизация экологически чистых технологий для строительной техники и оборудования, включая технологии экологически чистой энергетики и водородной энергетики.

Кроме того, SANY укрепляет свою приверженность идее выделения большего количества ресурсов на расширение зарубежного рынка и сбытовой сети. Объем годовой выручки от зарубежных продаж за 2022 год составил 36,571 млрд юаней (5,3 млрд долларов США).

Компания SANY создала стандартизированную и эффективную структуру управления рисками и внутреннего управления для достижения целей долгосрочного устойчивого развития, одновременно совершенствуя системы НИОКР, контроля качества и управления поставщиками с учетом принципов устойчивого развития, которые являются ключевым аспектом в области технологических процессов корпоративного управления.

В 2022 году SANY инвестировала 7,826 млрд юаней (1,13 млрд долларов США) в область исследований и разработок, что на 1,68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 9,78% от операционной выручки этой компании.

SANY внедряет экологически чистые производственные технологии с целью экономии ресурсов, ускорения процесса переработки и сокращения интенсивности загрязнения окружающей среды. В 2022 году эта компания инвестировала 3,22 млн юаней (466 673,31 долларов США) в проекты по разработке фотоэлектрических систем, вырабатывающих в среднем 900 000 кВт·ч в год, при этом совокупное потребление экологически чистой энергии SANY составляет 16,013 млн кВт·ч. Кроме того, SANY инвестировала более 140 млн юаней (20,29 млн долларов США) в борьбу с выбросами газов и сокращение выбросов ЛОС на 134,83 тонны.

Опираясь на человеческий фактор, SANY совершенствует свои системы обеспечения безопасности и контроля гигиены труда в целях обеспечения и поддержания благополучия и безопасности сотрудников и поставщиков. Кроме того, она организовала различные мероприятия для сотрудников в целях повышения степени вовлеченности и качества коммуникации, а также для создания более благоприятной среды с целью соблюдения баланса между работой и личной жизнью.

В 2022 году сотрудники SANY потратили на волонтерскую деятельность 687,4 часа. Общий объем инвестиций этой группы компаний в различные проекты социального обеспечения достиг 45,769 млн юаней (6,63 млн долларов США). Эти проекты включают в себя инициативы, направленные на борьбу с нищетой, ликвидацию последствий стихийных бедствий, а также обеспечение общественного благосостояния.