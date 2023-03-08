Компания Seraphim прошла «низкоуглеродную» сертификацию от CERTISOLIS

Мир
8 марта 2023

Ведущая в мире компания-производитель солнечных модулей Seraphim Energy Group Co., Ltd. («Seraphim») объявила о получении «низкоуглеродного» сертификата от CERTISOLIS на свои модули серии S4.

Эта сертификация, являющаяся обязательным предварительным условием для участия во французских аукционах Комиссии по регулированию энергетики (CRE), оценивает влияние выбросов углерода по всей производственной цепочке, начиная от производства кремния и до производства модулей. Получение данного сертификата не только означает, что Seraphim имеет право принимать участие в аукционах CRE, но и является убедительным доказательством приверженности компании обеспечению всех чистой энергией, а также ее превосходных возможностей экологичного производства.

«Модуль серии Seraphim S4 имеет углеродный след всего 417,11 кг экв. CO2/кВтп, что примерно на 15% ниже по сравнению с аналогичными моделями китайских и европейских производителей, представленных во Франции», — заявил Хурри Сюй, представитель вице-президента Smart Energy, TÜV SÜD Greater China.

«Целью компании Seraphim является обеспечение мира экологически чистой и доступной солнечной энергией. В последние десятилетия Seraphim внедрила множество инновационных разработок в производство и продукты, и мы будем придерживаться этих методов для того, чтобы сделать мир более экологичным и лучшим местом», — заявил президент компании Seraphim Ян Юн (Yang Yong).

С момента своего основания в 2011 году компания Seraphim добилась значительных успехов и непрерывно расширяет границы нашей отрасли с точки зрения производственных исследований и разработок, а также технологических инноваций. Используя эту стратегию, компания получала награду 1-ого уровня от BNEF в течение 9 лет подряд и награду «Лучший производитель» от PVEL 5 раз. Обладая общей мощностью 12 ГВт в 2023 году, Seraphim предоставляет клиентам по всему миру высококачественные продукты и профессиональные услуги. К концу 2022 года в более чем 100 странах мира было установлено больше 20 ГВт модулей Seraphim. Отличная производительность этих продуктов была широко проверена в различных природных условиях.

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