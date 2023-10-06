Студенты Орского техникума побывали на производственной площадке ПАО «Симпреал»

Студенты Орского технического техникума посетили производственную площадку ПАО «Симпреал» — ведущего российского производителя каолинитового керамического сырья. С лучшими учащимися компания заключит договоры целевого обучения.

ПАО «Симпреал», представитель отечественного рынка по производству каолинитового керамического сырья для керамики, расширяет сотрудничество с учебными заведениями.

27 сентября на производственной площадке компании в Новоорском районе Оренбургской области состоялась экскурсия для учащихся Орского технического техникума имени А. И. Стеценко. Участие в мероприятии приняли студенты третьего курса горнодобывающих специальностей.

На экскурсии студенты смогли поближе познакомиться с полным циклом изготовления керамического сырья и нюансами производственных процессов. Учащиеся побывали на горнодобывающем карьере в Новоорске. Посетили лабораторию компании «Симпреал», где работают над созданием новых сортов высококачественного каолинитового керамического сырья.

В рамках экскурсии ребята также посетили собственный транспортно-логистический центр компании. Здесь каждую партию готового сырья еще раз тестируют на соответствие заявленным химико-физическим характеристикам, сертифицируют и отгружают для отправки заказчикам. Транспортировку продукции осуществляют автомобильным или железнодорожным транспортом.

Ознакомительная экскурсия на производство стала важной составляющей обучающего процесса, познакомив студентов с практическими аспектами организации производства на предприятии, а также мотивировав к построению карьеры в керамической отрасли. С лучшими студентами курса ПАО «Симпреал» намерено заключить договор целевого обучения. В дальнейшем их ждет производственная практика на предприятии под руководством личных наставников. Ребята подробно изучат специфику производства и к моменту трудоустройства в штат компании уже накопят достаточный практический опыт.

«Оренбургская область – настоящий кладезь полезных ископаемых. Регион открывает горнодобывающей отрасли фактически неограниченные перспективы. Вместе с тем одной из трудностей на пути к наращиванию оборотов для предприятий сегодня является кадровый вопрос. Эффективным способом решения проблемы становится сотрудничество компаний с вузами и техникумами: разработка совместных учебных программ, организация экскурсий на производство и других активностей для студентов. Немаловажное значение такие мероприятия имеют и для самих ребят: дают возможность определиться с будущей профессией, а в дальнейшем строить карьеру в родном регионе, в стабильной высокооплачиваемой отрасли», — отмечает руководство ПАО «Симпреал».

Экскурсия для студентов Орского технического техникума – частью совместной программы предприятия и учебного заведения, которую запустили в сентябре 2023 года. Сотрудничество призвано адаптировать учебный процесс под цели и задачи реального производства, усилить акцент на практической составляющей в обучении.

В дальнейшем предприятие планирует проводить подобные экскурсии на постоянной основе, в том числе, для учащихся 9–11 классов школ и будущих специалистов ближайших регионов.