Компания «Симпреал» реализует совместную программу подготовки кадров с Новоорским техникумом

Компания «Симпреал», ведущий российский производитель керамического сырья, усиливает сотрудничество с учебными заведениями в области подготовки кадров для горнодобывающей промышленности. Совместные учебные программы помогут студентам усилить теоретические знания практическими навыками, а отрасли – решить проблему нехватки рабочих рук.

Кадровый голод в российской промышленности достиг рекордных за последнюю четверть века показателей. По данным исследования Института экономической политики им. Гайдара, в июле 2023 года нехватка рабочих рук наблюдалась на 42% промышленных предприятиях страны, что стало максимальным показателем с 1996 года.

Эксперты предлагают разные пути решения проблемы, один из которых – модернизация системы подготовки специалистов рабочих специальностей. Основная роль при этом отводится взаимодействию учебных заведений и предприятий. Пример такого сотрудничества – опыт компании «Симпреал», одного из ведущих российских производителей сырья для керамики.

«Кадровый дефицит – одна из главных «болей» российской промышленности. И дело отнюдь не в том, что рабочие специальности утратили популярность среди молодежи. Работа в промышленном секторе по-прежнему привлекает молодых людей стабильностью, социальными гарантиями и возможностями карьерного роста. Основная сложность заключается в том, что система подготовки таких специалистов не всегда успевает за динамично развивающимся российским производством. Исправить ситуацию силами одних только учебных заведений или органов власти невозможно. Без помощи предприятий здесь не обойтись», — отмечает руководство компании «Симпреал».

Осенью 2023 года компания запустила совместную программу подготовки кадров с Новоорским филиалом Орского технического техникума имени А.И.Стеценко. Учебное заведение находится в городе Новоорске Оренбургской области: здесь же расположена и производственная площадка «Симпреал». Акцент в программе делается на практической составляющей. Изучение теории в техникуме студенты совмещают с производственной практикой на базе предприятия. Такой принцип обучения позволяет учащимся актуализировать знания, освоить новые технологии, глубже погрузиться в производственный процесс.

«Наша глобальная задача – сделать образование более гармоничным. Уровень подготовки в образовательных учреждения нельзя назвать плохим. Однако учебные программы в основном «заточены» на передачу теоретических знаний. Новым технологиями, актуальным принципам и подходам в работе уделяется меньше внимания. В результате молодые специалисты продолжают обучение после получения диплома на предприятии. Это требует от компании дополнительных ресурсов, поэтому лучше участвовать в подготовке студентов еще на этапе их обучения», — объясняет руководство компании «Симпреал».

Программа позволит компании адаптировать учебный процесс к реальному производству. Представители предприятия смогут участвовать в разработке теоретической базы и оценке защиты дипломных проектов. Компания также планирует учредить стипендию для лучших студентов.

Проект высоко оценивают и сами учащиеся. Студентам программа дает гарантии трудоустройства и стабильной карьеры в родном городе. Представители компании «Симпреал» рассчитывают, что в перспективе это поможет предотвратить отток молодежи в другие регионы и будет способствовать улучшению экономического климата в Оренбургской области.