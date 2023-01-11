Компания Supermicro выпускает новую серверов X13, оснащенных процессорами Intel® Xeon Scalable 4-го поколения

Компания Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), поставщик комплексных ИТ-решений для облачных вычислений, искусственного интеллекта/машинного обучения, хранения данных и 5G/Edge (граничных вычислений), запускает самую обширную в отрасли линейку серверов и хранилищ первого уровня с более чем 15 семействами оптимизированных по производительности систем для рабочих задач в областях ИИ, высокопроизводительных вычислений, облачных вычислений, медиа, корпоративных процессов и 5G/телекоммуникации/Edge. Более совершенные быстрые и экологичные системы, основанные на новейших процессорах Intel Xeon Scalable 4-го поколения (ранее известные под кодовым названием Sapphire Rapids), обеспечивают повышение оптимизированной по рабочей нагрузке производительности на величину вплоть до 60%, а также улучшенные параметры безопасности (аппаратный корень доверия и аттестация) и управляемости, отличаются более высокими скоростями с интеграцией ИИ, хранения и облачных вычислений, а также более высокими параметрами экологичности за счет возможностей эксплуатации при высокой температуре окружающей среды и жидкостного охлаждения, которые снижают воздействие на окружающую среду и эксплуатационные расходы.

«Обширная линейка серверов Supermicro, насчитывающая более 15 семейств X13, включает в себя оптимизированные с точки зрения производительности, функциональности и затрат решения для конкретных задач в центрах обработки данных и интеллектуальных системах граничных вычислений, — заявил президент и генеральный директор компании Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). — Наши системы с новыми процессорами Intel Xeon Scalable 4-го поколения способны показывать новые максимумы как по общей производительности, так и по производительности на каждый ватт. В дополнение к процессору, каждая крупная подсистема была существенно модернизирована с улучшением производительности памяти до 2 раз с использованием DDR5, двукратным увеличением пропускной способности ввода-вывода с 80 линиями ввода-вывода PCIe Gen 5 , которые будут поддерживать более производительные ускоряющие платы, а также скоростью передачи данных 400 Гбит/с и улучшенной управляемостью и безопасностью. Параметры мощности и охлаждения также были улучшены — системы поддерживают ЦП мощностью 350 Вт и графические процессоры мощностью до 700 Вт, при этом мы добавили в новый портфель поддержку эксплуатации при высоких температурах окружающей среды и жидкостное охлаждение в целях снижения воздействия на окружающую среду и улучшения показателя совокупной стоимости владения».

Акселераторы, встроенные в процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения, повышают эффективность и снижают нагрузку на ЦП при выполнении многих критически важных задач в современных центрах обработки данных. К ним относятся акселераторы Intel® Advanced Matrix Extensions (Intel AMX) для ускорения инференса и обучения в глубоком обучении, акселератор Intel® Data Streaming Accelerator (Intel DSA) для снижения нагрузки на ЦП ресурсоемких задач, связанных с хранением, передачей и обработкой данных, технология Intel® QuickAssist Technology (QAT) для переноса на оборудование нагрузки популярных криптографических алгоритмов и алгоритмов сжатия/декомпрессии данных, а также технология Intel® AVX для vRAN для повышения емкости и снижения энергопотребления при выполнении задач vRAN.

Кроме того, серверы Supermicro будут поддерживать новую серию Intel® Data Center GPU Max, ранее носившую название Ponte Vecchio, в широком спектре систем. Процессоры серии Intel Data Center GPU Max, включающие до 128 ядер Xe-HPC, ускорят выполнение целого ряда задач в области искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и визуализации.

«Новые процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения предназначены для обеспечения мощной инфраструктуры обработки данных начиная с облака и сети и заканчивая интеллектуальными граничными вычислениями, а также для содействия формированию нового стандарта в архитектуре центров обработки данных, — заявила вице-президент и генеральный директор Intel Xeon Products Лиза Спелман (Lisa Spelman). — Мы сотрудничаем с компанией Supermicro, интегрируя процессоры Intel в их системы, уже почти три десятилетия, и мы рады видеть, как их инновационная архитектура и проектирование систем помогут раскрыть весь потенциал процессоров Intel Xeon Scalable 4-го поколения для их клиентов».

Новые системы Supermicro X13, представляющие новое поколение инфраструктуры центров обработки данных, разработаны с нуля с использованием подхода Supermicro Building Block Solutions®, обеспечивающего максимальную производительность и эффективность, а также высокую степень гибкости для соответствия конкретным рабочим задачам и масштабам клиентов. Системы Supermicro X13 могут оснащаться одним, двумя, четырьмя или даже восемью процессорами Intel Xeon Scalable 4-го поколения, каждый из которых имеет до 60 ядер и поддерживает встроенные ускорители и графические процессоры нового поколения мощностью до 700 Вт от Intel, NVIDIA и других производителей. Кроме того, поддержка ряда открытых отраслевых стандартов, включая совместимый с OCP 3.0 форм-фактор Advanced IO Modules (AIOM), EDSFF (хранение), OCP Open Accelerator Module (OAM) и SXM GPU (подключение), снижает зависимость от запатентованных технологий. Это позволяет клиентам стандартизировать компоненты по всем своим центрам обработки данных и интегрировать системы Supermicro в существующую инфраструктуру с минимальными модификациями. Используя систему управления серверами на основе открытых стандартов, серверы Supermicro могут беспрепятственно интегрироваться в существующие ИТ-среды.

В основу систем Supermicro X13 положены высокопроизводительные процессоры Intel Xeon Scalable 4-го поколения и процессоры серии Intel Xeon CPU Max мощностью до 350 Вт с поддержкой памяти High Bandwidth Memory (HBM) в отдельных системах, обеспечивающей 4-кратное увеличение пропускной способности памяти. Системы X13 будут также поддерживать отраслевые технологии нового поколения, включая CXL 1.1 для создания унифицированного и согласованного пространства памяти между ЦП и ускорителями, память DDR5-4800 MT/S, превосходящую DDR4 по производительности и емкости в полтора раза, PCIe 5.0 для удвоения пропускной способности ввода-вывода относительно предыдущего поколения и 80 линий на ЦП, а также новые форм-факторы хранения, включая EDSFF E1.S и E3.S, которые, как ожидается, обеспечат беспрецедентную скорость, емкость и плотность для хранения данных теплого и горячего уровней. Поддержка нескольких модулей обработки данных 400G InfiniBand и процессоров для обработки данных (DPU) позволяет осуществлять распределенное обучение, дезагрегированное хранение и совместную работу в режиме реального времени с чрезвычайно малой задержкой.

Несмотря на такое резкое увеличение емкости и производительности, усовершенствованная тепловая архитектура и оптимизированный воздухообмен систем Supermicro X13 позволяют им работать в высокотемпературных средах с температурой до 40°C, обеспечивая свободное воздушное охлаждение, сокращая расходы на инфраструктуру охлаждения и операционные затраты. Для многих систем X13 также доступно жидкостное охлаждение, которое может снизить операционные затраты на величину до 40% по сравнению со стандартными системами кондиционирования воздуха. Ресурсосберегающая архитектура для многоузловых систем компании Supermicro использует совместное охлаждение и электроэнергию для уменьшения энергопотребления и потребления сырья, снижая как TCO, так и TCE. Титановые источники питания собственной разработки дополнительно обеспечивают повышенную эффективность работы. В результате показатель эффективности использования электроэнергии (PUE) центра обработки данных может быть снижен со среднего для отрасли уровня 1,60 до диапазона 1,05.