Компания TCL получила награды Red Dot 2024 года за выдающийся дизайн продукта

Ведущий бренд потребительской электроники TCL был признан за исключительный дизайн четырех продуктов в серии телевизоров и саундбаров на церемонии Red Dot Awards в этом году.

Премия Red Dot Award, учрежденная более 60 лет назад, широко признана в качестве международного одобрения и эталона выдающегося дизайна.

«Наше стремление вдохновлять достижения с помощью инноваций и качества побуждает нас постоянно расширять границы технологий и дизайна. Эти награды подтверждают нашу приверженность предоставлению высококачественных, доступных по цене продуктов, которые улучшают жизнь наших потребителей, что позволило нам занять второе место среди мировых брендов телевизоров», — прокомментировал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe.

Шейн Ли (Shane Lee), генеральный директор TCL Design Innovation Center (DIC), сказал: «Дизайн лежит в основе инноваций TCL. Мы стремимся создавать продукты, которые являются одновременно эстетически приятными и высокофункциональными, часто становясь центральным элементом дома. Сочетая передовые технологии с нашей философией дизайна, мы стремимся превзойти ожидания потребителей и переопределить домашние технологии. Мы гордимся тем, что все наши телевизоры и саундбары 2024 года получили престижные награды в области дизайна».

По мере того как TCL продолжает внедрять инновации в области дизайна и технологий, приверженность компании расширению возможностей просмотра распространяется на спортивные развлечения, о чем свидетельствуют ее обширные спортивные партнерские отношения — поддержка национальных футбольных команд и партнерство с легендарными спортсменами для повышения впечатлений от просмотра для спортивных болельщиков во всем мире.

TCL 115 X955 Max — эта серия объединяет в себе полноматричный QD-Mini LED, 4K HDR Premium 5000 и Motion Clarity Pro с частотой 144 Гц для обеспечения максимально точных контрастов и яркого, красочного качества изображения HDR. Благодаря технологии Game Master Pro 3.0, переменной частоте обновления 144 Гц, FreeSync Premium Pro и игровому ускорителю 240 Гц телевизор X955 Max адаптирован для исключительной работы с HDR в фильмах, трансляциях, спорте и играх. Он поддерживает новейшие форматы HDR, включая HDR10+, Dolby Vision и Dolby Vision IQ.

X955 Max оснащен самой современной системой Smart TV: Google TV со встроенным Google Assistant обеспечивает беспрепятственный доступ к широкому спектру контента со встроенным голосовым управлением без помощи рук. Динамики ONKYO и встроенный сабвуфер обеспечивают захватывающее качество звука 6.2.2 Dolby Atmos, улучшая качество звука как через сам телевизор, так и через звуковую панель TCL.

Серия TCL C65 объединяет в себе QLED PRO, 4K HDR Pro и Motion Clarity для обеспечения красочного и четкого качества изображения HDR. Эта серия оснащена Game Master 3.0, игровым ускорителем Full HD 120 Гц (доступен в 55, 65, 75 и 85 дюймах) и игровым ускорителем Full HD 240 Гц для 98-дюймовой модели. Он поддерживает новейшие форматы HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision, что делает его идеальным компаньоном для просмотра HDR-фильмов, игр, спорта и развлечений.

Серия TCL P75 объединяет в себе 4K HDR, широкую цветовую гамму и четкость движения, обеспечивая красочное и четкое качество изображения HDR. Эта серия включает в себя Game Master 3.0 и поддерживает самые современные форматы HDR, включая HDR10+ и Dolby Vision, гарантируя, что это лучший компаньон для просмотра фильмов HDR, игр, спорта и развлечений.

Звуковая панель домашнего кинотеатра TCL серии S5 и S4 предназначена для обеспечения звука с эффектом погружения для всех. Пользователи могут выбрать пакет с дополнительным сабвуфером для улучшения качества звука. Основываясь на визуальных характеристиках продуктов предыдущего поколения, она включает в себя отличительную световую полосу сверху, которая резонирует с фирменным элементом дизайна «Cosmic Line» в портфеле продуктов звуковых панелей TCL, предлагая пользователям интеллектуальный интерактивный опыт.