Компания Vazyme опубликовала годовой отчет за 2021 г.

Ведущая китайская биотехнологическая компания Vazyme недавно опубликовала свой годовой отчет за 2021 год, свидетельствующий о продолжении последовательного и устойчивого роста в течение последнего года. Согласно отчету, операционная прибыль компании достигла 289 млн долл. США, увеличившись на 19,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвестиции компании в исследования и разработки достигли 36 млн долл., увеличившись на 83,47% и составив 12,33% от общей операционной прибыли.

«2022 год по-прежнему полон возможностей и проблем. Мы продолжим совершенствовать медицинские технологии на основе нашей сфокусированной на белках технологической платформы. Компания Vazyme с приверженностью реализует свою миссию «Наука и технологии для более здоровой жизни», в рамках которой основное внимание уделяется технологическим инновациям и непрерывному расширению сфер применения медицинских технологий в медико-биологической сфере, биомедицине, диагностике in vitro, ветеринарии и синтетической биологии в области здоровья человека. Мы придерживаемся высочайших стандартов качества продукции и услуг для наших клиентов и партнеров. Глобальная деловая сеть и операции гарантируют нашу близость к местным рынкам и, что еще важнее, позволяют нам делать все возможное для удовлетворения неудовлетворенных потребностей клиентов», — заявил председатель правления и основатель компании Vazyme Цао Линь (Cao Lin).

В этом году также отмечается 10-я годовщина основания Vazyme. В перспективе компания планирует активизировать свои усилия в области НИОКР и инноваций, непрерывно модернизировать и трансформировать свои основные технологии и расширять деятельность в новых секторах. Будучи одной из немногих сосредоточенных на НИОКР биотехнологических компаний в Китае, компания Vazyme имеет долгосрочные обязательства в области технологических инноваций. Компанией было опубликовано более 2000 статей в лучших научных журналах по всему миру, в том числе более 260 в издании CNS (Cell, Nature, Science). По состоянию на 2022 год штат компании Vazyme насчитывал около 3000 сотрудников, 27% из которых работали в научно-исследовательской и опытно-конструкторской команде.

«В перспективе мы добьемся дальнейших успехов в развитии наших ключевых операций и расширим свою деятельность, включив в нее новые сферы. Я считаю, что спрос на материалы и системы для диагностики COVID-19 и прочую связанную с этим продукцию сохранится высоким. Во время пандемии Китай оставался одним из крупнейших поставщиков систем для диагностики COVID-19», — заявил г-н Цао. Цао полагает, что дальнейшее развитие продолжат демонстрировать не только операции, связанные с диагностикой COVID-19, но и бизнес диагностики в целом. «Когда предотвращение пандемии и борьба с ней будут осуществляться на регулярной основе, появятся новые потребности в продукции для диагностики. В будущем мы сосредоточимся на развитии этого направления», — добавил г-н Цао.

Деятельность компании Vazyme не ограничивается поставкой материалов и систем для диагностики COVID-19 и сопутствующей продукции. Компания также предлагает различные продукты и решения в медико-биологической отрасли для университетов, лабораторий и связанных с ними научно-исследовательских центров, включая научно-исследовательские реагенты, комплекты для подготовки библиотек для секвенирования нового поколения и средства молекулярной диагностики. В настоящее время Vazyme имеет в своем портфеле более 200 видов генетически модифицированных энзимов, более 1000 видов высокоэффективных антигенов, моноклональные антитела и другие ключевые компоненты, а также более 600 готовых продуктов.

В соответствии с выбранным в честь 10-летия девизом «Вместе ради лучшего будущего», компания Vazyme ставит перед собой цель наладить еще более тесное сотрудничество с партнерами ради построения лучшего будущего. В перспективе компания Vazyme намеревается поставлять на рынок еще более качественные продукты и решения, вносить вклад в повышение эффективности исследований и разработок для своих партнеров, осуществлять больше научных прорывов и уделять особое внимание миссии «Наука и технологии для более здоровой жизни».