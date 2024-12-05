Компания XCMG представила 17 моделей экскаваторов на выставке bauma China 2024 

Компания XCMG Excavator выступила на крупнейшем в мире мероприятии в сфере строительной техники bauma China 2024, продемонстрировав линейку из 17 флагманских моделей экскаваторов и четырех наборов основных компонентов.

Компания XCMG Excavator демонстрирует приверженность поддержке зеленой трансформации сектора строительной техники, выпустив ряд энергоэффективных электрических экскаваторов. На выставке электрические модели XCMG привлекли особое внимание броской ярко-зеленой цветовой гаммой.

Модели XE19EV и XE27EV, новейшие электрические экскаваторы, разработанные специально для европейского рынка, прошли строгие испытания, подтвердив свою прочность и надежность. Европейские операторы, которые опробовали машины, высоко оценили их выдающуюся производительность и исключительную среду пользователя.

Европа, известная своей высокой индустриализацией и строгими нормами и правилами, отдает предпочтение мини-экскаваторам массой до 0,8 тонны, которые соответствуют строгим стандартам в области производительности и выбросов. Представленные на мероприятии модели XE35E, XE55E и XE80E являются самыми популярными в регионе специализированными моделями.

Модель XE35E отличается универсальностью, вращением на 360° и исключительной устойчивостью в сочетании с плавным управлением. Благодаря непревзойденной мощности и эффективности она идеально подходит для выполнения работ в ограниченных пространствах, включая перегруженные городские районы и помещения зданий, что широко используется в земляных работах, гражданском строительстве, лесном хозяйстве и других строительных работах по всему континенту.

Компания XCMG Excavator продолжает направлять усилия на разработку полной линейки продуктов, уделяя особое внимание решениям для конкретных областей применения, которые включают специализированные машины, оборудование для лесного хозяйства и колесные экскаваторы. Экскаватор XE125F, разработанный специально для лесозаготовок и переработки лесоматериалов в щепу, привлек существенное внимание своей уникальной конструкцией. Гибридный дизель-электрический гидравлический экскаватор XE800WDM также привлек внимание посетителей тем, что позволяет пользователям выбирать режим питания в зависимости от условий эксплуатации. Кроме того, компания XCMG продемонстрировала робота для сноса сооружений PCR300, который весит всего 2 тонны, но обладает мощностью сноса, равноценной 6-тонному экскаватору, и колесный гидравлический экскаватор XE155WECR с радиусом поворота задней части платформы всего 1,75 метра. Эти инновации вызвали оживленные дискуссии в отрасли.

В выставочном зале основных компонентов XCMG в центре внимания оказались четыре гусеничные ходовые платформы: гусеничный механизм бульдозера 900 л. с., гусеничный механизм мини-экскаватора, термостойкий гусеничный механизм и гусеничный механизм 400-тонного экскаватора. Гусеничный механизм 400-тонного экскаватора размером 3,6 х 1,5 х 2,2 м и весом 10 220 кг имеет гусеничные и натяжные колеса, изготовленные из высокопрочной легированной стали со специальной термообработкой для повышения ударопрочности и износостойкости. Поддерживающий ролик подвергается комплексной термообработке после ковки, обеспечивая высокую прочность и несущую способность.