Компания YuanTech Solar получила сертификаты ISO 14001 и ISO 45001

Компания YuanTech Solar, являющаяся новым производителем фотоэлектрических элементов в Китае, недавно объявила о том, что ее система экологического менеджмента была сертифицирована по ISO 14001, а система управления охраной труда и промышленной безопасностью — по ISO 45001. До получения этих сертификатов, по стандарту ISO 9001 также была сертифицирована система менеджмента качества компании.

Данные сертификаты ISO основаны на самых всеобъемлющих и систематизированных международных стандартах в мире, и стали одним из основных условий производства и функционирования предприятий. Компания YuanTech Solar прошла комплексный аудит, проведенный организацией TÜV SUD, и получила сертификаты системы менеджмента качества, окружающей среды, охраны труда и техники безопасности, что является не только требованиями ее собственного развития, но и показателем высокого внимания к системе менеджмента.

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«Мы рады получить эти сертификаты ISO, которые демонстрируют нашу приверженность качеству, окружающей среде и благополучию сотрудников», — заявил г-н Се Цзянь (Xie Jian), основатель и генеральный директор компании YuanTech Solar.

Будучи новым брендом в сфере фотоэлектрических элементов, YuanTech Solar придерживается таких основных ценностей как «совершенство, партнерство, приверженность, добросовестность», а также стремится к созданию более эффективных фотоэлектрических систем для клиентов. В качестве основной технологии компания выбрала новое поколение элементов TOPCon N-типа. С момента ввода в эксплуатацию своего первого объекта мощностью 3 ГВт, компания разработала 54/60-элементные модули, подходящие для использования в жилых помещениях, и 72-элементные модули для крыш коммерческо-промышленных объектов и общественных проектов. Все модульные продукты YuanTech Solar были удостоены сертификатов IEC 61215 и IEC 61730 от TÜV SÜD, а также постепенно получили дополнительные сертификаты на региональных рынках, такие как CQC, MCS, INMETRO и т. д.

Г-н Се Цзянь заявил, что в высококонкурентной фотоэлектрической отрасли компания продолжит придерживаться своего рыночно-ориентированного подхода и ускорять внедрение новых технологий массового производства, с целью дальнейшего предоставления клиентам высокопроизводительных и высоконадежных модулей, которые соответствуют ожиданиям рынка.