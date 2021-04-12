Концепции 80% новостроек бизнес-класса создают именитые архитектурные бюро

В Москве растет доля новых жилых проектов бизнес-класса, которые проектируются при участии известных архитектурных бюро. По данным аналитиков Группы «Эталон», 80% проектов в этом сегменте, которые вышли на рынок во второй половине 2020 года, могут похвастаться концепцией от именитых архитекторов. Это на 5% больше, чем полгода назад.

Во второй половине 2020 года на рынок Москвы вышло 15 проектов бизнес-класса. Архитектурное бюро «Остоженка» разработало сразу три проекта в данном сегменте. По два – на счету бюро ADM и Speech. Компания APEX спроектировала один жилой комплекс бизнес-класса. Следует добавить, что во втором полугодии на московском рынке отметились и две зарубежные архитектурные фирмы – британская BGY (Buckler Grey Yeoman) и шведская Semren&Manson. Они выступили партнерами российских бюро «Остоженка» и APEX, соответственно.

Так как базовое функциональное наполнение новых жилых проектов бизнес-класса Москвы схоже, авторская архитектура становится важным конкурентным преимуществом в борьбе за симпатии покупателей. Эстетика проекта, его архитектурный стиль и оригинальная концепция благоустройства могут войти в число основных факторов, привлекающих внимание покупателей. Оригинальный архитектурный облик воспринимается как неотъемлемая часть идентичности проекта. Если раньше это относилось только к высокобюджетному сегменту, то сегодня в полной мере распространяется также и на бизнес-класс, аудитория которого предъявляет все более высокие требования к проектам.

Современная архитектура жилого комплекса не сводится только к фасадам. Это сложная система планировочных, дизайнерских и ландшафтных решений. Неотъемлемая часть архитектурного проекта – концепция оформления входных групп, общественных пространств, мест общего пользования.

Во всех без исключения проектах бизнес-класса, стартовавших с июля по декабрь 2020, для будущих жителей запроектированы стойки ресепшн и зоны ожидания, большинство адресов отличаются наличием лаунж-зон – доля проектов с этой опцией выросла за полгода на 14% (до 77% всех проектов). При этом к разработке интерьеров для общественных пространств в бизнес-классе девелоперы также все чаще приглашают известные бюро. Так, например, компания Haast работала над тремя проектами, вышедшими на рынок во второй половине прошлого года, компании Neumark и Sundukovy Sisters – добавили в свои портфолио по два проекта В отдельных случаях приглашаются и зарубежные специалисты, например, Jamie Beriestain из Барселоны.

Среди наиболее распространенных элементов фасадного дизайна можно выделить клинкерный кирпич, натуральный камень, объемные панели (алюмо-композитные и фиброцементные), декоративную подсветку. Более половины жилых комплексов бизнес-класса (53%), строительство которых началось во втором полугодии 2020, включают корпуса выше 30 этажей. Это подтверждает, что архитектура небоскребов по-прежнему является востребованным направлением. Причем потребителей интересует не только внешний вид жилого комплекса, но и вид из окон. Это обусловило широкое применение панорамного остекления – оно встречается в 67% премьерных новостроек бизнес-класса. В 60% проектов используется также угловое остекление.

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Департамент корпоративных коммуникаций

и PR Группы «Эталон»

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Справка о Группе «Эталон»

Основанная в 1987 году, Группа «Эталон» сегодня является одной из крупнейших корпораций в сфере девелопмента и строительства в России. Группа «Эталон» фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Благодаря более чем 30-летнему опыту успешной работы Компания является одним из старейших и наиболее успешных игроков на российском рынке недвижимости. С момента создания Группа «Эталон» ввела в эксплуатацию 7,5 млн кв. м.

Вертикальная интеграция Компании обеспечивает контроль над затратами, качеством и сроками, а также достижение лидирующих показателей рентабельности. Коллектив Группы «Эталон» насчитывает 5 тысяч сотрудников, а общенациональная сеть продаж Компании охватывает 57 городов России.

В 2019 году Группа «Эталон» приобрела 100% акций «Лидер-Инвест», одного из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения.

Активы Группы «Эталон» включают 20 проектов в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 2,8 млн кв. м, а также производственный блок. Согласно оценке Colliers International, стоимость активов Группы «Эталон» на 31 декабря 2020 года составляет 204 млрд рублей.

В 2020 году Группа «Эталон» заключила новые контракты на продажу недвижимости общей площадью 538 тыс. кв. м на сумму 79,9 млрд рублей. В 2020 году завершено строительство 540 тыс. кв. м чистой реализуемой площади.

Выручка Компании в 2020 году составила 78,7 млрд рублей, EBITDA – 12,6 млрд рублей.

ГДР Группы «Эталон» под единым тикером ETLN обращаются на основном рынке Лондонской фондовой биржи с 20 апреля 2011 года, а также включены в котировальный список Первого уровня на Московской Бирже с 31 января 2020 года.

Крупнейшим акционером Группы «Эталон» является АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.