Концевые фрезы HARVI от компании Kennametal получили признание в аэрокосмической отрасли

Kennametal Inc. объявила о том, что ее цельные твердосплавные концевые фрезы HARVI будут включены в качестве предпочтительного продукта во внутреннее руководство по механической обработке Lockheed Martin. Данное руководство, подготовленное подразделением производственных технологий группы Lockheed Martin Aeronautics для внутренних операций и инженерного обеспечения, а также для партнеров по международным цепочкам поставок, определяет наиболее эффективные параметры и процессы для механической обработки аэрокосмических компонентов, изготовленных из специфических материалов.

«Мы гордимся тем, что являемся давним поставщиком группыLockheed Martin, и что наш ассортимент инструментов для торцового фрезерования металла HARVI III был включен в один из самых важных справочников по механической обработке, — заявил вице-президент отдела продаж инструментов для резки металла в Северной и Южной Америке компании Kennametal Кит Мадж. — Мы тесно сотрудничаем с такими клиентами, как Lockheed Martin, в целях решения проблем и обеспечения максимальной точности при обработке. Включение концевых фрез HARVI в это внутреннее руководство является свидетельством нашей приверженности отрасли и нашего высокого уровня совершенства».

Ассортимент цельных твердосплавных концевых фрез HARVI от компании Kennametal является признанным стандартом отрасли благодаря его превосходству над другими концевыми фрезами при работе с труднообрабатываемыми материалами, используемыми в аэрокосмической отрасли, такими как титан и инконель.

Концевые фрезы HARVI, являющиеся фирменным брендом и наиболее продаваемым изделием компании Kennametal, обеспечивают экономию времени и затрат для аэрокосмической отрасли с впечатляющей скоростью съема металла и более длительным сроком службы инструмента.