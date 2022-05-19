Кондратьев проконтролировал ход строительства социальных объектов

В рамках традиционного «часа контроля», который в четверг, 19 мая, состоялся в администрации Краснодарского края, кубанский губернатор Вениамин Кондратьев обсудил с заместителями актуальные проблемы строительства социальных объектов в федеральном субъекте. Он отметил, в новых экономических условиях сроки возведения таких объектов будут контролироваться краевой администрацией особенно тщательно.

«Задача по оборудованию современными пищеблоками общеобразовательных учебных заведений еще в 2019 году была поставлена в пяти муниципалитетах. По итогам губернаторского контроля, поручение в текущем году выполнили только в Гулькевичском районе. В остальных муниципалитетах, а это Ейский, Кущевский, Усть-Лабинский и Темрюкский районы, даже еще не завершились проектные работы. Указанные объекты достроить следует как можно скорее. Мы будем за этим наблюдать в особом порядке», – заявил Вениамин Кондратьев.

В 2020 году, в ходе одной из встреч с жителями Новокубанска, Вениамин Кондратьев поставил перед властями муниципалитета задачу – возвести современный корпус вместимостью 400 мест во дворе городского общеобразовательного заведения №23. Здание уже строят в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие общественной инфраструктуры». Открытие корпуса намечено на 1 сентября 2022 года.

Источник фото: sochistream.ru