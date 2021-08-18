Кондратьев рассказал о подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему сезону

Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал о том, что все системы жизнеобеспечения края продолжают активно подготавливаться специалистами к прохождению очередного осенне-зимнего сезона. Губернатор отметил, до начала отопительного сезона осталось два месяца, на этом этапе к запуску отопления уже подготовлено около 2 тыс. километров тепловых сетей и 1,5 тыс. котельных. Уровень готовности коммунального комплекса на сегодняшний день превышает 55%, сказал он.

На этом фоне коммунальщики Туапсинского района сообщили, что к новой котельной завершается подведение газовой магистрали. Работы в поселке Тюменском по введению в эксплуатацию блочно-модульной котельной также практически завершены. Известно, что инновационный модуль будет работать на природном газе. Укладка газопровода сейчас заканчивается на самом сложном, подземном маршруте, идущем к поселку Тюменский от села Небуга.

Новый котельный комплекс после введения в эксплуатацию станет отапливать 14 многоэтажных домов, ряд домов частного сектора, а также несколько объектов социальной инфраструктуры. Среди них – спортивная школа, общеобразовательное учебное заведение, здание подразделения МЧС, школа искусств, Дом культуры, детский сад.

Напомним, в прошлом отопительном сезоне блочно-модульные котельные комплексы в Туапсинском районе начали работать в Ольгинке и Небуге. До конца 2021 года в Краснодарском крае всего построят и модернизируют свыше 30 объектов теплоснабжения.

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