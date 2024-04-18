Конференция глобальных партнеров Easyhome и Homestyler 2024 на Salone Del Mobile Milano

Homestyler, ведущая платформа 3D-дизайна «все-в-одном» и креативное сообщество глобальных дизайнеров, в которое инвестировали Easyhome New Retail Group и Alibaba Group, проведет конференцию Homestyler Global Partners Conference и конференцию Gorgeous Home Imported Brand Investment Promotion Conference в рамках Salone del Mobile Milano 2024, ведущей мировой мебельной ярмарки.

На конференции Global Partners в отеле NH Milano Fiera ведущие эксперты в области дизайна примут участие в панельных дискуссиях о тенденциях в мебельной промышленности. Среди известных участников – Лучано Галимберти (Luciano Galimberti), президент ADI; Моника Молинари (Monica Molinari) из Salone del Mobile Milano; Маттео Ингарамо (Matteo Ingaramo), предыдущий директор POLI.design; вместе с Ван Нин (Wang Ning), генеральным директором Easyhome Group; Сюй Мин (Xu Min), генеральным менеджером Homestyler; Ли Мин (Li Ming), менеджером по развитию бизнеса POLI.design и ADI в Китае; и Ма Синцзянь (Ma Xingjian), руководителем глобальных операций Homestyler, который выступят с основными докладами.

Являясь ключевой вехой стратегической международной дорожной карты Homestyler, мероприятие также предоставляет платформу для дизайнеров и компаний, на которой они могут узнать о новейших технологиях и концепциях, расширить международное сотрудничество и способствовать цифровому и интеллектуальному развитию мировой мебельной промышленности.

Для Easyhome конференция по продвижению инвестиций послужит платформой для соединения китайского рынка с мировой мебельной промышленностью, чтобы привлечь в Китай лучшие бренды со всего мира, а также представить китайские бренды на мировых рынках и предоставить лучшие услуги и поддержку потребителям.

«Easyhome стремится стать мостом дружбы для международных брендов мебели для дома и создать больше возможностей для всех партнеров, чтобы оживить отраслевые инновации с помощью цифровых технологий, которые принесут захватывающий опыт и более высокую эффективность для розничной торговли и потребителей», – сказал Ван Нин (Wang Ning), генеральный директор Easyhome Group. «Конференция по продвижению инвестиций – это наше крупнейшее ежегодное мероприятие самого большого масштаба и широкого охвата, с помощью которого мы надеемся продвигать инновационное развитие, связывающее мировые бренды, дизайнеров, организации и институты».

Конференция Homestyler Global Partners сосредоточена на двух ключевых повестках – международной стратегии бренда Easyhome и Gorgeous Home и глобальной партнерской программе Homestyler. По этому случаю будут обсуждаться такие темы, как международные бренды, которые выходят на китайский рынок мебели для дома, инновации в промышленности и бизнесе, основанные на цифровых технологиях 3D и AI и многое другое.

Easyhome и Homestyler создали интерактивную выставочную зону 3D и AI, где гости могут опробовать виртуальную прямую трансляцию с трехмерным изменением сценария и восстановить сцены меблировки в масштабе 1:1, а также узнать о планировщике 3D Floor Planner, виртуальной студии 3D, интерактивной панораме 3D, AIGC и более передовых технологиях для изучения бесконечных возможностей, достигнутых благодаря широкому применению цифровых технологий.

19 апреля Homestyler также проведет специальную сессию для студентов из ведущих институтов, включая Polytechnic University of Milan, где они смогут обменяться опытом и поделиться мнением с ведущими экспертами отрасли, что также будет содействовать сотрудничеству между отраслью и образовательными учреждениями. Сотрудничество с Polytechnic University of Milan и POLI.design станет началом расширения нашей глобальной партнерской сети в учебных заведениях.

«К 2025 году мы планируем наладить партнерские отношения в 20 странах и регионах и увеличить инвестиции в технологическое развитие, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт и повысить эффективность, а также постоянно обновлять продукты с точки зрения дизайна, маркетинга, рендеринга и многого другого, оптимизировать опыт работы с инструментами, чтобы принести пользу большему количеству дизайнеров и профессионалов в области домашней мебели», – сказал Сюй Мин (Xu Min), генеральный менеджер Homestyler.