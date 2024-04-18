Конференция GSMA M360 Eurasia 2024 пройдет в Баку

Конференция M360 Eurasia, организованная GSMA и генеральным спонсором Azercell, пройдет в Баку с 15 по 16 мая 2024 года в отеле JW Marriott Absheron Baku.

На M360 Eurasia соберутся руководители ведущих корпораций мобильного сектора и других отраслей, а также лидеры регуляторных органов региона. В предыдущем мероприятии приняли участие представители 29 стран, 30% из которых – руководители высшего звена, и 45% участников — не из телеком отрасли. В этом году на конференции рассмотрят вопрос установления партнерских отношений между различными отраслями, чтобы подготовиться к революции ИИ.

Повестка фокусируется на ускорении цифровой трансформации стран СНГ и соседних регионов. Ключевыми темами обсуждения станут «Повсеместная цифровизация», «Сети будущего» и «Роль генеративного ИИ». Среди анонсированных спикеров: Зарина Зейналова (Zarina Zeynalova), генеральный директор Azercell; Яна Кримпе (Jana Krimpe), генеральный директор и основатель, B.EST Solutions; Евгений Настрадин (Evgeny Nastradin), генеральный директор Beeline Казахстан; Джон Джусти (John Giusti), директор по нормативно-правовому регулированию, GSMA; Лара Дьюар (Lara Dewar), директор по маркетингу, GSMA; Д-р Эмин Ислам Татли (Emin Islam Tatli), директор по информационным технологиям Turkcell; Петр Дворжак (Petr Dvorak), генеральный директор по партнерским рынкам, Vodafone Group.

M360 Eurasia проводится при поддержке Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и генерального спонсора Azercell.

Директор по нормативно-правовому регулированию GSMA Джон Джусти: «Поскольку промышленность и общество в регионе Евразия трансформируются беспрецедентными темпами, отрасли связи необходимо иметь площадку, где можно познакомиться с новыми технологиями, оценить возможности для развития, а также встретиться с людьми, которые определяют цифровую повестку в регионе. M360 Eurasia — именно такая площадка, а Баку является идеальным местом, чтобы региональный бизнес мог изучить мировой опыт, а глобальные компании – расширить свое присутствие по всей Евразии».